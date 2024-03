Agnieszka i Piotr latami żyli w nędzy i rozpaczy. To pierwsza Wielkanoc, którą spędzą w nowym domu

Warszawa. Groza na Mokotowie. Kolejna napaść na kobietę

W środę 27 marca w Warszawie doszło do kolejnej napaści na kobietę, tym razem na Mokotowie. Lokalne grupy sąsiedzkie obiegło ostrzeżenie od samej ofiary zboczeńca. Nie chciała ujawniać swojej tożsamości, ale nie mogła pozostawić tego w tajemnicy.

"Hej dziewczyny, piszę anonimowo i bardzo chaotycznie, bo jeszcze nie czuję się na siłach, ale muszę was jak najszybciej ostrzec. Wczoraj, w okolicy Mokotowa, praktycznie przy samym moim mieszkaniu, zostałam napadnięta, sprawca usiłował mnie zgwałcić. Walczyłam, krzyczałam i na szczęście mieszkaniec-anioł bloku obok szybko zareagował." - czytamy wstrząsającą relację kobiety.

Czujny sąsiad w porę zareagował i dzięki niemu nie doszło do kolejnej tragedii, jednak sprawca do tej pory nie został złapany. Kobieta podała rysopis napastnika: mężczyzna, ok, 170 cm, szczupły. W chwili ataku ubrany był w beżową kurtkę. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

"Proszę was uważajcie na siebie, jak wracacie dzwońcie do kogoś, albo chociaż udawajcie. Mam nadzieję, że ten zwyrol szybko zostanie złapany i nie zrobi nikomu krzywdy, a jego życie będzie koszmarem. Udostępniajcie jak możecie, żeby ostrzec jak najwięcej kobiet." - zaapelowała roztrzęsiona ofiara.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mokotów. Napastnik wciąż jest na wolności

- Potwierdzam opisane zdarzenie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone w KRP Warszawa II. Trwają czynności procesowe w przedmiotowej sprawie - przekazała nam podkom. Ewa Kołdys.

Tożsamość mężczyzny, który zaatakował kobietę na Mokotowie, pozostaje nieznana. Trwają czynności, które pomogą schwytać sprawcę.

- Zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa zostało złożone na Policji. Po wpływie akt do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów w Warszawie w tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w sprawie usiłowania zgwałcenia, czyli czynu z art. 13 par. 1 k.k. w zw. z at. 197 par. 1 k.k. - poinformował prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.