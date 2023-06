Warszawa. Nowa stacja metra? Pasażerowie wysiadali w tunelu!

Takie sytuacje nie zdarzają się codziennie. Jeden z podróżujących warszawskim metrem był świadkiem kuriozalnej sytuacji, do której doszło na Ursynowie. Pociąg nie wyrobił się na stacji metra i jego ostatnie drzwi otworzyły się na ciemny tunel!

– Pozdrowienia dla wszystkich maszynistów metra i oby mniej takich przypadków – pisze jeden z internautów, który opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych.

– Skok przez płotki. Metro dba o kondycję fizyczną – dodaje kolejna osoba.

– Przestroga dla tych, którzy opierają się o drzwi – zaznacza kolejna internautka.

– Pułapka kanara! – prześmiewczo zareagowała inna kobieta.

Zdjęcie, które zostało nam udostępnione, ale również całą sytuację przedstawiliśmy Annie Bartoń z Metra Warszawskiego.

– Przedstawiona sytuacja wynikła z powodów technicznych i miała charakter incydentalny. Co do zasady pociągi zatrzymują się w wyznaczonym, za pomocą specjalnego oznakowania, miejscu. Zaś maszyniści są szkoleni tak by zachować właściwe standardy i bezpieczeństwo ruchu. Dziękujemy za przesłane zgłoszenie, podczas szkoleń okresowych i przypominających ten element zostanie uwzględniony tak, aby tego typu zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości – przekazała Dyrektor Biura Prasowego Metra Warszawskiego.