Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie w Radomiu. Tak będą wspominać bohatera. Poruszający powrót

Wyjątkowe koszulki znów w sprzedaży. „Cegiełka ku pamięci SLAB'a”

„Na pewno wszyscy pamiętacie koszulkę F-16 Tiger Demo Team, która po tragicznej katastrofie Macieja Krakowiana została przez nas wycofana ze sprzedaży. Po wycofaniu jej z oferty, dostaliśmy od was rekordową liczbę wiadomości, maili, i telefonów z prośbą o wprowadzenie jej z powrotem, jednak z przyczyn czysto etycznych uznaliśmy, że nie możemy tego zrobić tak po prostu. Pomysł o którym za chwile usłyszycie powstał w naszych głowach na jesieni zeszłego roku i właśnie się materializuje” - przekazał w poniedziałek, 13 kwietnia, producent DMJ-MM.

Rozchwytywane koszulki wróciły na rynek w specjalnej, charytatywnej formie. Stały się „cegiełką ku pamięci SLAB'a”.

„Uznaliśmy, że warto by było uhonorować SLABA, kamieniem lub tablicą pamiątkową umieszczoną w miejscu dostępnym dla wszystkich, jego fanów, entuzjastów lotnictwa, spotterów etc. W miejscu blisko lotniska, ale publicznym, aby każdy mógł się na chwilę zatrzymać, zadumać. Udało nam się przedstawić tą ideę w dowództwie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie została przyjęta z przychylnością i dziś wkraczamy w fazę jej realizacji” - wyjaśnia DMJ-MM.

Jak dodaje producent, cały dochód ze sprzedaży koszulek zostanie przeznaczony na ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej ppłk Maciejowi "SLABOWI" Krakowianowi. „Dlatego też koszulki te zostaną dodatkowo oznaczone napisem "Koszulka - Cegiełka - ku pamięci SLABa" stąd również wyższa niż normalnie cena koszulki” - wyjaśnia.

Koszulka sprzedawana jest w różnych kolorach i rozmiarach. Kosztuje 99 zł.

Mjr Maciej "Slab" Krakowian zginął podczas katastrofy na radomskim lotnisku

W czwartek 28 sierpnia minionego roku trwały właśnie ostatnie przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Około godz. 19:30 samolot F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland runął na pas startowy podczas wykonywania skomplikowanego manewru. Za jego sterami siedział major Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Mężczyzna zginął na miejscu w wieku 35 lat. Osierocił dwóch kilkuletnich synków orz pozostawił pogrążoną w smutku żonę.

Zgodnie z wolą rodziny mjr Macieja "Slaba" Krakowiana uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny. Pilot spoczął na wielkopolskim cmentarzu. Jego grób przykuwa wzrok, a słowa wyryte na tablicy chwytają za serce.

