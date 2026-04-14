Maciej "Slab" Krakowian zginął w katastrofie w Radomiu. Tak będą wspominać bohatera. Poruszający powrót

Alicja Franczuk
2026-04-14 12:16

Śmierć mjr Macieja "Slaba" Krakowiana wstrząsnęła całą Polską. Niezwykle doświadczony pilot zginął tragicznie podczas prób do pokazów lotniczych AirShow w Radomiu w sierpniu minionego roku. Osiem miesięcy od tego zdarzenia na rynek powróciły koszulki F-16 Tiger Demo Team, czyli grupy, której liderem był "Slab". Ich sprzedaż tym razem ma szczególny charakter. Zebrane środki zostaną przekazane na sfinansowanie tablicy pamiątkowej poświęconej mjr Maciejowi Krakowianowi.

Galeria zdjęć 11

Wyjątkowe koszulki znów w sprzedaży. „Cegiełka ku pamięci SLAB'a”

„Na pewno wszyscy pamiętacie koszulkę F-16 Tiger Demo Team, która po tragicznej katastrofie Macieja Krakowiana została przez nas wycofana ze sprzedaży. Po wycofaniu jej z oferty, dostaliśmy od was rekordową liczbę wiadomości, maili, i telefonów z prośbą o wprowadzenie jej z powrotem, jednak z przyczyn czysto etycznych uznaliśmy, że nie możemy tego zrobić tak po prostu. Pomysł o którym za chwile usłyszycie powstał w naszych głowach na jesieni zeszłego roku i właśnie się materializuje” - przekazał w poniedziałek, 13 kwietnia, producent DMJ-MM.

Rozchwytywane koszulki wróciły na rynek w specjalnej, charytatywnej formie. Stały się „cegiełką ku pamięci SLAB'a”.

„Uznaliśmy, że warto by było uhonorować SLABA, kamieniem lub tablicą pamiątkową umieszczoną w miejscu dostępnym dla wszystkich, jego fanów, entuzjastów lotnictwa, spotterów etc. W miejscu blisko lotniska, ale publicznym, aby każdy mógł się na chwilę zatrzymać, zadumać. Udało nam się przedstawić tą ideę w dowództwie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie została przyjęta z przychylnością i dziś wkraczamy w fazę jej realizacji” - wyjaśnia DMJ-MM.

Jak dodaje producent, cały dochód ze sprzedaży koszulek zostanie przeznaczony na ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej ppłk Maciejowi "SLABOWI" Krakowianowi. „Dlatego też koszulki te zostaną dodatkowo oznaczone napisem "Koszulka - Cegiełka - ku pamięci SLABa" stąd również wyższa niż normalnie cena koszulki” - wyjaśnia.

Koszulka sprzedawana jest w różnych kolorach i rozmiarach. Kosztuje 99 zł.

W czwartek 28 sierpnia minionego roku trwały właśnie ostatnie przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Około godz. 19:30 samolot F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland runął na pas startowy podczas wykonywania skomplikowanego manewru. Za jego sterami siedział major Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Mężczyzna zginął na miejscu w wieku 35 lat. Osierocił dwóch kilkuletnich synków orz pozostawił pogrążoną w smutku żonę.

Zgodnie z wolą rodziny mjr Macieja "Slaba" Krakowiana uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny. Pilot spoczął na wielkopolskim cmentarzu. Jego grób przykuwa wzrok, a słowa wyryte na tablicy chwytają za serce.

Galeria zdjęć 20

Sonda
Czy po katastrofie F-16 w Radomiu Air Show powinno być dalej organizowane?
Katastrofa samolotu w Radomiu
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

