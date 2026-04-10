Mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął robiąc to, co kochał. Jego F-16 runęło na płytę lotniska w Radomiu

Alicja Franczuk
2026-04-10 11:17

Ten dramat wstrząsnął całym krajem. 28 sierpnia 2025 r. mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął podczas prób do pokazów lotniczych AirShow w Radomiu. Doświadczony pilot F-16 niespodziewanie rozbił się o płytę lotniska. „Slab” osierocił dwóch 4-letnich synów bliźniaków oraz pozostawił pogrążoną w smutku żonę. Dla bliskich był nie tylko bohaterem przestworzy, ale przede wszystkim kochającym ojcem i mężem. Prokuratura przekazała właśnie nowe informacje w sprawie zeszłorocznej katastrofy lotniczej.

Galeria zdjęć 11

Radom. Katastrofa lotnicza podczas prób do AirShow

W czwartek 28 sierpnia 2025 r. trwały właśnie ostatnie przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. To cykliczne wydarzenie co roku ściąga do Radomia tłumy obserwatorów. Podczas próbnych lotów również nie brakowało świadków, którzy z zapartym tchem podziwiali wyczyny pilotów nad ich głowami. Nikt nie przypuszczał, że za moment na własne oczy ujrzy rozrywający serce dramat.

Około godz. 19:30 samolot F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland runął na pas startowy podczas wykonywania skomplikowanego manewru. Za jego sterami siedział major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Mężczyzna zginął na miejscu w wieku 35 lat.

Obraz po katastrofie F-16 w Radomiu
Galeria zdjęć 18

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów myśliwców F-16. Służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 na F-16. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland, instruktorem i charyzmatycznym showmanem lotniczym. Jego styl określano mianem „3D” - dynamiczny, agresywny, pełen ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni.

W lipcu 2025 roku, podczas prestiżowego Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii, „Slab” zdobył nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Publiczność uznała jego pokaz za najbardziej efektowny i zapadający w pamięć.

Prywatnie był mężem ukochanej żony Małgorzaty oraz ojcem kilkuletnich bliźniaków - Mikołaja i Aleksandra. Major Maciej „Slab” Krakowian z dumą pokazywał najbliższych na swoim Instagramie.

Galeria zdjęć 11

Galeria zdjęć 10

Ostatnie pożegnanie wybitnego pilota

Zgodnie z wolą rodziny mjr Macieja „Slaba” Krakowiana uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny. Bliscy zmarłego apelowali do mediów, by powstrzymać się od nagrywania i relacjonowania tej trudnej dla nich chwili. W dniu pogrzebu majora Krakowiana żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali mu hołd w jednostkach w kraju i poza granicami. Flagi w bazach wojskowych zostały opuszczone do połowy masztu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w mediach społecznościowych poruszające słowa: – Śpij Kolego... w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie – czytamy.

Grób tragicznie zmarłego pilota odwiedziliśmy nieco później. Następny raz - tuż przed świętem zmarłych. Nagrobek przyciąga wzrok. Ponad płomieniami wisi mały model myśliwca F-16 w charakterystycznych barwach tygrysa. Tych samych, w jakich występował Krakowian jako lider F-16 Tiger Demo Team Poland. Poniżej, na czarnej płycie nagrobnej, wyryto jego wizerunek: uśmiechniętego, w kombinezonie lotniczym, z uniesioną dłonią. Obok widnieją chwytające za serce słowa: „Zginął, robiąc to, co kochał”. Na grobie wciąż palą się znicze. Widać, że pamięć po tragicznie zmarłym pilocie nie umarła.

Maciej Slab Krakowian spoczął na wielkopolskim cmentarzu
Galeria zdjęć 49
Galeria zdjęć 20

Śledztwo prokuratury

Po sierpniowej katastrofie na lotnisku w Radomiu prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy lotniczej zakończonej śmiercią jednej osoby. - Badany jest wątek techniczny, czyli ogólnie mówią tego, czy maszyna była sprawna. Sprawdzany jest też wątek ludzki, związany z pilotem i jego ewentualnym zasłabnięciem albo popełnionym przez niego błędem. Trzecia to ten, w którym występują sprawy serwisowo-logistyczne niezwiązane z maszyną ani pilotem, czyli np. złej jakości paliwo, błąd w obsłudze naziemnej przed startem, być może uszkodzenie jakiegoś radaru lub błędu po stronie kontroli lotów - tłumaczył we wrześniu minionego roku prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po wypadku śledczy zabezpieczyli bardzo dużo dowodów, m.in. kamerę należącą do pilota, a także czarne skrzynki z roztrzaskanego wraku. Przesłuchania objęły łącznie 48 świadków.

Nowe informacje w sprawie katastrofy lotniczej w Radomiu

O szczegóły trwającego śledztwa dopytywał śledczych reporter Radia Eska Mateusz Chłystun. - Czarne skrzynki maszyny przeanalizowali w Stanach Zjednoczonych eksperci z firmy Lokheed Martin, produkującej myśliwce F-16 oraz zespół biegłych z tamtejszych sił powietrznych. W tych czynnościach brali też udział polscy prokuratorzy. Prowadząca śledztwo w tej sprawie warszawska prokuratora okręgowa, nie ujawnia na razie, co wynika z analizy tych zapisów, tłumacząc to oczywiście dobrem postępowania. Wciąż nie ma też jednoznacznej opinii biegłych o przyczynach i przebiegu tragedii z 28 sierpnia ubiegłego roku. To ona będzie kluczowa dla dalszego przebiegu śledztwa i jego ewentualnego zakończenia - przekazał reporter.

Galeria zdjęć 22

Sonda
Czy po katastrofie F-16 w Radomiu Air Show powinno być dalej organizowane?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNISKO W RADOMIU
KATASTROFA LOTNICZA
ŚLEDZTWO PROKURATURY
airshow radom