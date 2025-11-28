Najlepsze lodowiska w Warszawie. Gdzie wybrać się na łyżwy w stolicy? [ADRESY, CENY, GODZINY OTWARCIA]

Wraz z pierwszymi opadami śniegu i temperaturami poniżej zera w Warszawie rozpoczęła się zima 2025/2026, a wraz z nią sezon na łyżwy.

Niektóre lodowiska są już otwarte, w tym te na Targówku, w Wilanowie i na Ursynowie.

Wkrótce otworzą się kolejne lodowiska, w tym te najbardziej klimatyczne.

Sprawdź, gdzie i za ile możesz pojeździć na łyżwach w Warszawie, zanim wybierzesz się na taflę!

Zima 2025/2026 w Warszawie

Zima przypomniała o sobie mieszkańcom stolicy. Za nami pierwsze opady śniegu, pierwsze wypadki drogowe związane z oblodzonymi jezdniami i pierwszy skrzypiący pod butami śnieg podczas spaceru. Wystartował już bożonarodzeniowy Jarmark Warszawski, a temperatury poniżej zera są coraz częstsze. To wszystko tylko potęguję chęć na zimowe szaleństwo! Na szczęście stęsknieni za jazdą na łyżwach mogą korzystać już z części otwartych w Warszawie lodowisk.

Które lodowiska w Warszawie są już otwarte?

Już od 8 listopada warszawiacy mogą korzystać z lodowiska na ul. Łabiszyńskiej na Targówku. Od 24 listopada działa również ślizgawka w Wilanowie przy ul. Klimczaka 2, a 28 listopada sezon wystartował też na Ursynowie przy ul. Kajakowej 12B.

Cześć lodowisk planuj rozpoczęcie sezonu 2025/2026 już niebawem. Maksymalnie do Mikołajek, które wypadają 6 grudnia. Oznacza to, że niebawem otwarte zostaną też dwa najbardziej klimatyczne w Warszawie lodowiska na świeżym powietrzu – na rynku Starego Miasta oraz pod Pałacem Kultury i Nauki.

Lodowiska w Warszawie. Adresy, ceny, godziny otwarcia

Sprawdziliśmy, jakie są aktualne ceny za wejście na lodowisko w Warszawie, a także te za wypożyczenie sprzętu. Warto tu zaznaczyć, że korzystanie z lodowisk miejskich jest całkowicie darmowe! Płaci się jedynie za wypożyczenie łyżew czy chodzików dla dzieci stawiających swoje pierwsze kroki na tafli.

W poniższej galerii zdjęć umieściliśmy najważniejsze informacje dotyczące lodowisk w Warszawie. Podajemy adresy, ceny i godziny otwarcia lodowisk. Zapraszamy do naszego mini przewodnika po stołecznych lodowiskach. To musicie wiedzieć, nim wybierzecie się na łyżwy w Warszawie!

