Ostatnie pożegnanie 25-letniej Lizy. Rodzina prosi o jedną rzecz

Niedziela, 25 lutego, ale również czwartek, 1 marca, na długo zapadnie w pamięci wszystkich warszawiaków. To właśnie pod koniec marca 25-letnią Białorusinkę brutalnie zaatakował zamaskowany napastnik. Zgwałcił dziewczynę i udusił. Jej ciało, kilkadziesiąt minut po ataku, odnalazł ochroniarz, który rozpoczynał pracę na portierni w kamienicy przy ul. Żurawiej 47.

Podejrzanym w o dokonanie tego czynu jest 23-letni Dorian S. Chłopak, który zaledwie pół roku temu przeprowadził się do Warszawy. Został zatrzymany, przesłuchany, a prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. − Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym. Mężczyzna ten został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia − potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na ten moment, pomimo śmierci kobiety, nie zmieniono podejrzanemu zarzutów.

Znana jest data pogrzebu 25-latki. Najbliższa rodzina prosi o jedną rzecz

W sieci opublikowano elektroniczną klepsydrę, w której rodzina zawarła najważniejsze informacje dotyczące pogrzebu dziewczyny. Ceremonia pożegnalna Lizavety odbędzie się w czwartek 14 marca na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Od godziny 13 będzie możliwość osobistego pożegnania z Lizą i wpisania się do księgi kondolencyjnej. − Główna część uroczystości rozpocznie się konduktem pogrzebowym sprzed sali C o godzinie 14:00 − czytamy. Najbliżsi dziewczyny proszą o to, by przynieść ze sobą pojedyncze białe kwiaty.

Kolor biały – znaczenie, symbolika

Biały kolor najczęściej kojarzy nam się z symbolem czystości, niewinności i nowego początku. Nawiązuje do koloru aniołów i uznawany jest za przeciwieństwo zła, utożsamianego z kolorem czarnym.

Białe kwiaty na pogrzebie są wyrazem pokoju, szacunku oraz czystości. Białe róże najczęściej wybierane są na pogrzeby ludzi młodych oraz dzieci, symbolizując ich niewinność oraz zbyt szybkie odejście. Białe kwiaty żałobne to również symbol spokoju, kolor kojący oraz dający nadzieję.

Cichy marsz po śmierci 25-letniej Białorusinki. „Miałaś na imię Liza. Niestety miałaś, nie żyjesz"