Brutalna napaść w centrum Warszawy. Zapowiadają poważne zmiany

Warszawa, Śródmieście. 25-letnia Liza zmarła po brutalnym gwałcie

Koszmar młodziutkiej kobiety rozegrał się w niedzielę, 25 lutego, przy ul. Żurawiej 47. Liza wracała do domu, gdy od tyłu zaszedł ją mężczyzna w kominiarce. Przyłożył jej nóż do gardła i zaciągnął w bramę kamienicy. Tam dusił i gwałcił bezbronną 25-latkę. Po wszystkim zostawił nagą i ledwo żywą kobietę i jak gdyby nigdy nic wrócił do swojej dziewczyny. Lizę kilkadziesiąt minut później znalazł ochroniarz pracujący w kamienicy. Kobieta trafiła do szpitala, jednak lekarze przegrali walkę o jej życie. Zmarła w piątek, 1 marca.

Kilkanaście godzin po ataku policja zatrzymała na Mokotowie 23-letniego Doriana S. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym. Decyzję o tym, czy zarzut ten zostanie zaostrzony, prokuratura podejmie po sekcji zwłok 25-latki.

Władze Śródmieścia reagują na tragedię

W miejscu brutalnego ataku warszawiacy składają znicze i kwiaty. Nie mogą uwierzyć, że 25-latkę spotkało coś tak potwornego. Świadkowie zdarzenia uchwyceni przez kamery monitoringu zeznali, że myśleli, że to, co widzą, to tylko zwykły seks, a nie brutalny gwałt.

Radni Koalicji Obywatelskiej Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, z burmistrzem Aleksandrem Ferensem na czele zapowiadają zmiany.

"Dzielnica Śródmieście podjęła decyzję o organizacji darmowych kursów samoobrony dla kobiet. Ponadto, pragniemy oznajmić, że występujemy do Straży Miejskiej oraz śródmiejskiej Policji z prośbą o przeprowadzenie audytu wykazu miejsc szczególnie niebezpiecznych, aby sprawdzić, czy ten obszar ulicy Żurawiej i okolic są w nim uwzględnione" - podają w oficjalnym oświadczeniu. "W naszym wystąpieniu postulujemy również o zwiększenie liczby patroli oraz instalację kamer monitorujących, co umożliwi bieżące śledzenie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji" - dodają.

Pod oświadczeniem podpisali się Aleksander Ferens, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Radna Dzielnicy Śródmieście, Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych KO, Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Marcin Rolnik, Przewodniczący Klubu Radnych KO, Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście.'

