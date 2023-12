Oto najgorsze komisariaty w Warszawie. Obywatele nie owijają w bawełnę, ich opinie są miażdżące!

Policija w Warszawie

Co chwila pojawiają się informacje o bohaterskich działaniach policjantów, którzy z narażeniem własnego życia ratowali cudze. Nieraz pisaliśmy o mundurowych, dzięki którym udało się zapobiec samobójstwu czy o tych, którzy zapobiegli śmierci w płomieniach. To policjanci pomagają eskortować do szpitali rodzące kobietę, by bezpiecznie i cywilizowanych warunkach mogły przywitać na świecie swoje maleństwa, a wykorzystując Black Hawka w błyskawicznym tempie transportują narządy do przeszczepów na drugi koniec Polski.

Społeczeństwo o stołecznych policjantach

Niestety, pomimo spektakularnych akcji i niesienia pomocy innym, polska policja w ostatnich latach nieco straciła w oczach obywateli. Afery, które ujrzały światło dzienne, przysłoniły te dobre, pozytywne dokonania mundurowych, których przecież nie brakuje. Wystrzelenie granatnika na komendzie, agresja wobec protestujących kobiet, odmowa przyjęcia zgłoszenia molestowania w Bolcie i inne ujawnione historie negatywnie wpływają na postrzeganie mundurowych przez obywateli.

Również wizyty na komisariatach nie dla wszystkich pokrzywdzonych dobrze się kojarzą. Swoje odczucia i rozgoryczenie często przelewają na opinie wystawiane w internecie. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się ocenom poszczególnych komisariatów na terenie Warszawy. Są one pokłosiem opinii umieszczanych w wizytówkach Google.

Niestety, na pięć możliwych do przyznania gwiazdek, rzadko który komisariat otrzymywał powyżej trzech. Na co skarżą się obywatele? Głównie na trudności z dodzwonieniem się na komisariat, długi czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia, a także brak empatii i kultury osobistej ze strony funkcjonariuszy.

W poniższej galerii zdjęć pokazujemy, jak mieszkańcy Warszawy oceniają poszczególne komisariaty policji. Które z nich są najgorzej oceniane? Sprawdź!

