Papug Trzaskowskiego przeklina w ratuszu! "Dzieci go nauczyły"

Rafał Trzaskowski w nowym wywiadzie

Niedawno prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował na oficjalnym kanale You Tube swoją rozmowę z aktorką Marią Dębską. Głównym tematem była Warszawa. Trzaskowski zdradził m.in. co podoba mu się w uprawianiu polityki samorządowej.

- Nie znoszę rutyny. Polityka w samorządzie jest najfajniejsza, bo widać efekt tego co robisz od razu. Bycie prezydentem miasta to zero rutyny. Jeden dzień jesteś cały czas w ruchu, jeździsz po mieście, rozmawiasz z ludźmi. Są takie dni, że mam spotkania jedno po drugim w ratuszu. Raz się zajmujesz tramwajami i siedzisz nad mapą, by było jak najmniej korków, a drugiego dnia rozmawiasz z ludźmi kultury, a trzeciego dnia jesteś w przedszkolu z maluchami – opowiadał Rafał Trzaskowski.

Papug Trzaskowskiego przeklina w ratuszu

Prezydent Warszawy stwierdził również, że często zdarza mu się zabierać ze sobą do pracy zwierzaki. - Mój pies nie znosi, jak jest sam. Córka studiuje, syn siedzi długo po liceum w Centrum, jak żony nie ma to zdarza się, że go biorę do pracy. Tak sam jak nie ma nikogo w domu to nawet papuga swojego przynoszę, bo on też woli siedzieć, jak ludzi słyszy. Papug pomieszkuje czasami w ratuszu - mówił prezydent Warszawy.

Przy okazji wywiadu Rafał Trzaskowski zdradził, że praca z papugiem nie zawsze jest ława. Ptak jest niezwykle rozmowny i czasami mówił słowa, których zdecydowanie nie powinien.

- Niestety dzieci nauczyły go kląć - zdradził w rozmowie z Marią Dębską. - Jak dzwoni interesant, a on klnie z tyłu to to jest niefajnie. Ale zdarza się - stwierdził Trzaskowski. Rozmowne możliwości swojego papuga Rafał Trzaskowski zademonstrował już w 2017 roku, kiedy w mediach społecznościowych opublikował nagranie, jak ptak głośno krzyczy "konstytucja".

Nagranie papuga, jak i całość wywiadu Rafała Trzaskowskiego, do obejrzenia pod artykułem.