Przywieszka bagażowa to bardzo ważny element podczas całego procesu podróży samolotem, bowiem to właśnie ona służy do przydzielania bagażu rejestrowanego do odpowiednich lotów. Choć etykieta ma niewielki rozmiar, jest bardzo ważna i nie należy jej odrywać do momentu zakończenia całej podróży. Co jednak zrobić z nią po wyjściu z lotniska?

Czy naklejki bagażowe trzeba usuwać po podróży? Wielu pasażerów nie ma o tym pojęcia

Naklejki z kodami kreskowymi z poprzedniego lotu powinny zostać usunięte z walizki niemalże od razu po wyjściu z lotniska lub po dotarciu do domu. Niestety okazuje się, że sporo osób po podróży nie ma sił, by zająć się rozpakowaniem walizki, a tym samym usunięciem z niej etykiet. Co jednak może się stać, gdy stare przywieszki pozostaną przy walizce?

W takim przypadku bardzo możliwe jest, że maszyna sortująca i skanująca wychwyci stary kod kreskowy. Logiczne jest więc, że bagaż najprawdopodobniej nie dotrze do odpowiedniego luku w samolocie i będzie opóźniony. Warto więc w miarę możliwości usuwać przywieszki tego typu od razu po opuszczeniu lotniska. W taki sposób zmniejszamy ryzyko zagubienia walizki.

