Pierwsze Dino w Warszawie otwarte. To wcale nie „kurnik” w Wilanowie

Stało się! Pierwszy sklep Dino w Warszawie już otwarty. Co ciekawe wcale nie powstał w Wilanowie, jak zapowiadano. Tam, przy ul. Sytej, wciąż trwają jeszcze prace. We wtorek, 20 stycznia, pierwsi klienci przekroczyli próg sklepu Dino przy ul. Kijowskiej 1 na Pradze-Północ.

Jak wygląda pierwszy sklep Dino w Warszawie? W środku jest m.in. lada ze świeżym mięsem oraz dział z pieczywem. Można kupić napoje, środki czystości, kwiaty, warzywa i owoce, nabiał, słodycze, artykuły dla dzieci, a także mrożonki. Za zakupy klienci mogą zapłacić można przy dwóch tradycyjnych kasach. Co ciekawe, pierwszego dnia działania sklepu odwiedzającym w pakowaniu zakupów pomagali dedykowani pracownicy!

Ceny w nowootwartym sklepie Dino na Pradze wielu mogą zaskoczyć. Promocja goni tam promocję! Oto kilka z nich:

Jabłka - 2,49 zł za kg (promocja -44 proc.)

Papryka czerwona - 9,99 zł za kg (promocja -41 proc.)

Kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba (550 g) - 26,95 zł za jedną przy zakupie dwóch sztuk (cena bez promocji: 37,99 zł )

Napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite (1 l) - 4,45 zł za jedną przy zakupie trzech sztuk (cena bez promocji: 6,99 zł)

Niektórzy mogą być zdziwieni lokalizacją sklepu Dino na Pradze-Północ. W jego bardzo bliskim sąsiedztwie są już przecież od dawna dobrze funkcjonujące sklepy konkurencji - Biedronka tuż obok i Carrefour Galerii Wileńskiej, która jest nieopodal. Czy klienci z Pragi pokochają też Dino? Czas pokaże.

Sklep Dino w Wilanowie

Dino na Pradze-Północ nie będzie oczywiście jedynym sklepem sieci w Warszawie. Wyżej wspomnieliśmy już o punkcie przy ul. Sytej 140, który czeka na otwarcie. Warto przypomnieć, że lokalizacja w Wilanowie od początku wzbudza wiele kontrowersji. Mieszkańcy luksusowej dzielnicy kręcą nosem na tak mało prestiżowy sklep w okolicy. Nie podoba im się przede wszystkim wygląd budynku. Rozmówcy "Gazety Wyborczej" tłumaczyli, że nie pasuje do architektury Wilanowa. - No niech pan sam popatrzy. Na Zawadach inwestorzy jakoś się starają z architekturą, sąsiednie centrum handlowe Plac Vogla ma elewację wykładaną kamieniem. A to? Przecież to wygląda jak sklep pod Przasnyszem - powiedziała jedna z rozmówczyń. Ktoś inny dodał, że Dino przypomina... kurnik.

Dino zawładnie Warszawą?

Co ciekawe, marka nie poprzestanie na dwóch zapowiedzianych sklepach w Warszawie. Na pewno planuje również uruchomienie marketu przy ul. Gościniec 79 w Wesołej, na co wskazują zamieszczane w sieci oferty pracy. Ale coś czujemy, że sieć Dino nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, i w planach marki jest zdecydowanie więcej sklepów na terenie Warszawy.

Warto zauważyć, że sieć Dino rozwija się w ostatnim czasie naprawdę bardzo dynamicznie. W 2025 r. otworzyła aż 345 nowych sklepów! Dzięki temu zakończyła rok z 3033 punktami na handlowej mapie kraju.

