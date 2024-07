Pijany roztrzaskał się samochodem na pl. Konstytucji w Warszawie. To policjant stołecznej drogówki

Trzask rozbijanego auta zbudził w niedzielę rano mieszkańców okolic placu Konstytucji. Na jednym z zabytkowych kandelabrów rozbił się czerwony osobowy samochód. Po chwili do kierowcy, który był w środku, dotarli ratownicy i policjanci. Mężczyzna opuścił wrak, zajęli się nim ratownicy, a funkjonariusze kazali dmuchnąć w alkomat. Chwilę później okazało się, że to 23-letni policjant stołecznej drogówki. - Wypadek miał miejsce o godzinie 6.26. Kierujący toyotą doprowadził do zderzenia z elementem infrastruktury. Został przebadany alkomatem. Urządzenie wykazało 1,8 promila w wydychanym powietrzu – przekazał „Super Expressowi” Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany. Oprócz konsekwencji prawnych poniesie też odpowiedzialność dyscyplinarną.

Pijany funkcjonariusz groził nożem klientom baru

Do inny groźnych scen z udziałem policjanta na odwójnym gazie doszło w lokalu u zbiegu ulic Olbrachta i Redutowej na warszawskiej Woli. W czwartkowy (15 lutego) wieczorór grupa 6 znajomych wybrała się na kolację do tureckiej knajpy. Do lokalu wszedł pijany mężczyzna. Zachowywał sięagresywnie, potem wyjął nóż. Okazało się, że to funkcjonariusz wydziału kryminalnego. Więcej TUTAJ.