Poszła do kościoła i zamarła. Wszystko przez księdza. „Widziałam jego wzrok”

Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli na Balu Seniora!

Młoda dziewczyna postanowiła zmienić swoje miejsce zamieszkania. Wyprowadziła się z rodzinnej miejscowości na Podlasiu i zamieszkała w Warszawie. Ze względu na to, że jej rodzina, jak i ona sama, jest bardzo wierząca, postanowiła uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych również w stolicy. 20-latka obawiała się jednak tego, że będzie mocno rozczarowana podejściem kapłana do modlitwy. Jej obawy bardzo szybko się potwierdziły.

− Bałam się jednak, czy kościół w Warszawie, do którego będę chodzić, będzie tak dobry i do ludzi, jak ten z mojej wioski na Podlasiu. No, ale jak pojawiały mi się w głowie takie myśli, to szybko dopowiadałam sobie, że kościół wszędzie jest ten sam i jest jednością − pisała.

Poszła do kościoła i zamarła. Wszystko przez kapłana

Jak napisała w rozmowie z „gazeta.pl”, jej obawy się ziściły. Wszystko za sprawą kapłana. Wszystko zaczęło się od kazania, które według 20-latki było zwykłą formułką, a nie słowami, które powinny wpłynąć na wiernych.

Kolejny nowy kościół powstaje w Warszawie. Budują go parafianie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeszcze większy dramat rozegrał się podczas momentu, w którym ksiądz rozpoczął zbieranie datków na tacę. Jak zapewniła w liście do redakcji portalu, kapłan dokładnie przyglądał się temu, kto, ile pieniędzy daje. − Widziałam jego zainteresowany wzrok, który był kierowany raz na wiernych i raz na pieniądze. No porażka. Przecież to jest wstyd! − dodała w liście.

− Ja jako katoliczka naprawdę źle się z tym czułam i miałam wrażenie, że kościół to jak jakaś instytucja. Coś na zasadzie, że jeśli wysłuchaliśmy kazania, to teraz mamy za nie zapłacić. Ręce opadają − podsumowała.

Pomimo tego, że 20-latka liczyła na to, że nadal będzie uczestniczyć w mszach świętych, niestety, tylko za sprawą jednej osoby, będzie musiała z nich zrezygnować. Uznała, że zamierza wracać do swojej rodziny co weekend tylko po to, by tam wybierać się na nabożeństwa.

Przeczytaj również o błędach, które robimy przy konfesjonale! Jak zachować się przy konfesjonale? Czego nie robić?