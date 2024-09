Co się działo?

Wypadki na polskich drogach 2024. Policja podsumowała miniony okres

Wraz z początkiem wakacji informowaliśmy o akcji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, które udostępniło mapę Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Więcej w tym temacie możecie przeczytać tutaj: Niepokojące statystyki z polskich dróg. Policja pokazała mapę wypadków.

Teraz, jednak gdy okres wakacji już się zakończył, nastąpiło podsumowanie zdarzeń na drodze. Dokładnie 2 września odbyło się spotkanie, podczas którego wyciągnięto kilka ważnych wniosków.

Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji odbył się briefing dotyczący podsumowania wakacji. Coroczny okres wakacyjny jest intensywnym czasem pracy dla policjantów. Każdego dnia w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na drogi wyjeżdżało kilka tysięcy funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego - poinformowała Polska Policja na portalu X.

Co więc wiemy? Szczegółowe dane znajdują się pod galerią zdjęć.

Wakacje 2024 za kierownicą. Liczba wypadków przeraża. Policja apeluje

Okazuje się, że tegoroczne wakacje w porównaniu z zeszłorocznymi były bezpieczniejsze, więc to cieszy wielu. Mimo to i tak dochodziło do zdarzeń, które nie musiały mieć miejsca.

Zgodnie z informacjami podanymi w poście na portalu X przez Polską Policję od 21 czerwca do 1 września 2024 roku służby odnotowały 5 161 wypadków drogowych, więc jest to 193 wypadków więcej niżeli w 2023 roku. Osób rannych w owych zdarzeniach także było więcej, ponieważ w 2024 roku było to 6 057 osób, natomiast rok wcześniej 5 792 osoby. Widzimy sporo wzrostów, lecz są także spadki. W przypadku zdarzeń śmiertelnych liczba ofiar spadła o 54 osoby, ponieważ zginęło dokładnie 415 osób.

Policjanci od początku wakacji prowadzili również wzmożone kontrole trzeźwości i zatrzymali 21 507 pijanych kierujących. Porównując dane z zeszłego roku, wyniki są lepsze, jednak nadal apelujemy o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowy - poinformowała Polska Policja na portalu X.

Najnowsze dane nadal są przerażające i policja apeluje o ostrożność. Miejmy więc nadzieję, iż w kolejnych latach liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych będzie jeszcze niższa.

Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji odbył się briefing dotyczący podsumowania wakacji. Coroczny okres wakacyjny jest intensywnym czasem pracy dla policjantów. Każdego dnia w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców na drogi wyjeżdżało kilka tysięcy funkcjonariuszy pionu… pic.twitter.com/oeyJ2i0Izi— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) September 2, 2024