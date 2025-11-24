Poważne utrudnienia w rejonie skrzyżowania z Marszałkowską

W dniach 25-27 listopada ul. Królewska w Warszawie będzie częściowo zamknięta z powodu remontu nawierzchni po budowie gazociągu.

Kierowcy napotkają zwężenia i zmiany w pierwszeństwie, a piesi i rowerzyści będą musieli korzystać z alternatywnych przejść.

Sprawdź szczegóły utrudnień, alternatywne trasy i uniknij korków w centrum Warszawy!

Remont Centrum Warszawy. Ulica Królewska

Planujesz podróż przez centrum Warszawy między 25 a 27 listopada? Przygotuj się na poważne utrudnienia na ulicy Królewskiej, które wpłyną na organizację ruchu w rejonie skrzyżowania z Marszałkowską. Drogowcy będą odtwarzać nawierzchnię jezdni, co oznacza zwężenia, zmiany w pierwszeństwie i zamknięte przejścia. Sprawdź szczegółowy harmonogram prac i poznaj alternatywne trasy, aby uniknąć opóźnień.

Kluczowe informacje i harmonogram prac

W dniach od wtorku, 25 listopada (od północy), do czwartku, 27 listopada do 5 rano, mieszkańcy Warszawy oraz osoby przejeżdżające przez centrum muszą liczyć się ze znacznymi zmianami w organizacji ruchu na ulicy Królewskiej. Prace drogowe są konieczne w celu odtworzenia nawierzchni jezdni po zakończonej niedawno budowie gazociągu. Roboty będą prowadzone na jezdni po stronie Ogrodu Saskiego, na odcinku bezpośrednio przed skrzyżowaniem z ulicą Marszałkowską. Aby zminimalizować wpływ na płynność ruchu w godzinach szczytu, drogowcy zaplanowali dwa różne schematy utrudnień – dzienny i nocny.

Zmiany w organizacji ruchu. Na co się przygotować?

Największe zmiany odczują kierowcy poruszający się ulicą Królewską w kierunku ulicy Marszałkowskiej.

Utrudnienia w ciągu dnia (6 – 22), kiedy natężenie ruchu jest największe, na jezdni w stronę Marszałkowskiej (po stronie Ogrodu Saskiego) zamknięty zostanie skrajny prawy pas. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Środkowy pas: umożliwi jazdę na wprost lub skręt w prawo w Marszałkowską. Lewy pas: przeznaczony będzie do jazdy na wprost lub do skrętu w lewo w Marszałkowską. W nocy, gdy ruch jest znacznie mniejszy, prace obejmą większy fragment jezdni. W godzinach od 22 do 6*zamknięte zostaną lewy i środkowy pas ulicy Królewskiej. Kierowcy będą mogli korzystać wyłącznie z prawego pasa, z którego możliwa będzie jazda na wprost lub skręt w prawo w Marszałkowską. Nie będzie można skręcić w lewo z ulicy Królewskiej w Marszałkowską w kierunku Placu Bankowego.

Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Remont wpłynie nie tylko na kierowców. Piesi i rowerzyści również muszą zwrócić uwagę na wprowadzone zmiany, aby bezpiecznie poruszać się w rejonie prac. Przez cały okres trwania robót nieczynne będzie przejście dla pieszych (zebra) przez ulicę Królewską, zlokalizowane po stronie Ogrodu Saskiego. Piesi będą proszeni o korzystanie z sąsiednich, wyznaczonych przejść, aby bezpiecznie przekroczyć jezdnię. Zamknięte zostaną przejazdy rowerowe przez ulicę Królewską, znajdujące się po obu stronach ulicy Marszałkowskiej. Rowerzyści będą musieli przeprowadzić rower przez przejścia dla pieszych lub wybrać alternatywną trasę.

Jak ominąć utrudnienia? Sugerowane trasy alternatywne

Aby uniknąć stania w korkach w rejonie remontu, warto rozważyć alternatywne trasy przejazdu przez centrum. Zamiast jechać Królewską, warto wybrać przejazd Alejami Jerozolimskimi lub ulicą Świętokrzyską, choć i tam należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu. Dla kierowców planujących skręt w lewo w nocy (z Królewskiej w Marszałkowską)zaleca się dojazd do Placu Bankowego poprzez wcześniejszy skręt w jedną z przecznic i skorzystanie z ulicy Senatorskiej lub objechanie ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i Mazowiecką.

Czy zmiany wpłyną na komunikację miejską?

Autobusy kursujące na co dzień ulicą Królewską mogą być narażone na opóźnienia wynikające ze zwężenia jezdni. Chociaż na ten moment nie ogłoszono zmian tras, warto przed podróżą sprawdzić aktualne komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM), aby upewnić się, czy nie wprowadzono tymczasowych objazdów dla poszczególnych linii. Prace na Królewskiej to element szerszych działań modernizacyjnych, mających na celu poprawę infrastruktury miejskiej.