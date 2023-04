Przełomowa operacja! Łzy z radości same płyną do oczu

Warszawa, Centrum Zdrowia Dziecka. Wykonali cztery przełomowe operacje

W Centrum Zdrowia Dziecka przy al. Dzieci Polskich w Warszawie dokonano cudu! Przy stole operacyjnym, wraz z zespołem Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych IPCDZ stanął dr Yoava Dori. Amerykanin na co dzień kieruje Jill and Mark Fishman Center for Lymphatic Disorders and Lymphatic Research at Children’s Hospital of Philadelphia.

Z udziałem wybitnego lekarza ze Stanów Zjednoczonych i naszych wspaniałych specjalistów wykonano cztery zabiegi selektywnego interwencyjnego (przezskórnego) zamknięcia nieprawidłowych naczyń limfatycznych i ich połączeń.

– U trzech pacjentów rozpoznano plastyczne zapalenie oskrzeli, u jednej pacjentki zespół jelitowej utraty białka, charakteryzujących się utratą chłonki odpowiednio przez oskrzela i przez przewód pokarmowy (dwunastnicę). Wszyscy pacjenci czują się dobrze i czekają na kolejne etapy leczenia – przekazało nam Centrum Zdrowia Dziecka.

– Zaburzenia krążenia chłonnego są bardzo poważnym powikłaniem występującym u niektórych pacjentów najczęściej w kilka lat po operacji Fontana, standardowo wykonywanej u dzieci ze złożonymi wadami wrodzonymi serca z grupy czynnościowo pojedynczej komory (wady, w których nie ma możliwości chirurgicznego przywrócenia anatomii serca dwukomorowego). W większości przypadków nieprawidłowy wypływ limfy (chłonki) spowodowany jest zwiększonym ciśnieniem limfatycznym wtórnym do podwyższonego ciśnienia żylnego, co dodatkowo może stymulować wzrost produkcji limfy. Leczenie farmakologiczne w takich przypadkach ma charakter objawowy. Możliwość zobrazowania układu limfatycznego w badaniach rezonansu magnetycznego, a przede wszystkim wykonanie dynamicznej limfangiografii stało się podstawą do planowania, w wybranej grupie pacjentów leczenia polegającego na selektywnej embolizacji nieprawidłowych naczyń limfatycznych i ich połączeń z oskrzelami i światłem przewodu pokarmowego – opowiada nam prof. Instytutu dr hab. n. med. Grażyna Zofia Brzezińska-Rajszys.

– Dr Yoav Dori, jest wybitnym kardiologiem dziecięcym od lat zaangażowanym w leczenie interwencyjne między innymi pacjentów po operacji Fontana z zaburzeniami krążenia chłonnego. Zaproponowany przez kierowany przez niego Zespół specjalistów z Jill and Mark Fishman Center for Lymphatic Disorders and Lymphatic Research at Children’s Hospital of Philadelphia sposób diagnozowania i leczenia różnych patologii układu chłonnego zmienił jakość życia wielu pacjentów. Przyjazd dr Yoava Dori do Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i nawiązanie praktycznej współpracy zabiegowej z zespołem Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych stanowi pierwszy, istotny krok w kierunku wprowadzenia możliwości leczenia interwencyjnego przewlekłych zaburzeń krążenia limfatycznego u pacjentów w odległym okresie po operacji Fontana w Polsce – dodaje specjalistka.

Laserowe wycięcie guza mózgu u dziecka

To nie pierwsza tak przełomowa operacja, która miała miejsce w Warszawie! Zaledwie w październiku ubiegłego roku w Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono pierwszą laserową termoablację głęboko położonego guza mózgu u dziecka. Operację wykonano bez otwierania czaszki. Na stole operacyjnym leżał 10-latek, którego główka była stale badana w rezonansie magnetycznym, co pozwoliło kontrolować zespołowi neurochirurgów kontrolować zakres niszczenia guza.