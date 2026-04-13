Restauracja na Woli spłynęła krwią, zastrzelono tam pięć osób! Prokuratura zabrała głos

Alicja Franczuk
Piotr Lis
2026-04-13 10:47

Restauracja Gama na warszawskiej Woli była świadkiem jednej z najkrwawszych mafijnych egzekucji lat 90. W wyniku gangsterskich porachunków zginęło tam pięć osób: dwóch bossów z Wołomina i trzech innych gangsterów. Po ponad ćwierć wieku od tej makabrycznej zbrodni prokuratura przekazała, co dalej ze śledztwem.

Warszawa Wola. Krwawa rzeź gangsterów w restauracji Gama

Krwawa jatka w restauracji Gama na Woli zapisała się w historii polskiej przestępczości. To była pierwsza warszawska wojna gangów! Wczesnym popołudniem 31 marca 1999 roku pięciu gangsterów zasiadło razem przy stoliku w wolskiej restauracji Gama przy ul. Wolskiej. 38-letni Olgierd W., ps. "Łysy", 26-letni Mariusz Ł., ps. "Przeszczep", 34-letni Piotr Ś. oraz 51-letni Marian Klepacki, ps. "Klepak" vel "Maniek" oraz 48-letni Ludwik Adamski, ps. "Lutek" zajadali pierogi, nie spodziewając się, że za chwilę ich życie zakończy się w brutalny sposób. Według śledczych mężczyźni prawdopodobnie spotkali się na naradzie. Nie widzieli, że ktoś wydał na nich wyrok śmierci.

- Do lokalu u zbiegu ul. Wolskiej i Staszica, około godziny 13, wszedł mężczyzna, który omiótł spojrzeniem gości restauracji i wyszedł. Następnie pod Gamę podjechał srebrny polonez, z którego wysiadło trzech ubranych na czarno i zamaskowanych mężczyzn. Byli uzbrojeni w dubeltówkę, karabin maszynowy i pistolet. Weszli do środka restauracji, podeszli do stolika i bez słowa zastrzelili siedzących przy nim mężczyzn - czytamy na stronie Historia i Tradycja polskiej policji.

To był prawdziwy cud, że w jatce nie ucierpiała żadna z postronnych osób. Wystrzelone z broni pociski dziurawiły okna i ściany. Woda z przestrzelonych kaloryferów zalała lokal, tworząc w połączeniu z krwią ofiar makabryczny widok.

Po egzekucji płatni mordercy jak gdyby nigdy nic wsiedli z powrotem do srebrnego poloneza i odjechali w stronę Wisły. Zaledwie kilka godzin później policja odnalazła auto w lesie w okolicach Falenicy. Było doszczętnie spalone.

Znaleźli 30-latka na strychu. Nie do wiary, jak próbował zmylić policjantów

Sprawa w sądzie była, nikogo nie skazano

Śledczy podejrzewali, że zleceniodawcą egzekucji w Gamie był Karol S. „Karol” i to na niego podczas spotkania w restauracji miał zapaść wyrok. Miały na wskazywać m.in. jego zdjęcia znalezione przy ofiarach. Prokuratura nie zebrała jednak wystarczających dowodów by oskarżyć jego i jego ludzi. Domniemany zleceniodawca w 2013 co prawda został skazany na dożywocie za kratkami, ale nie za masakrę w Gamie.

29-latka dźgnięta nożem w centrum Warszawy. Jej partner trafił do szpitala psyc…

Śledztwo umorzone

Za krwawe porachunki w wolskiej restauracji nie odpowiedział nikt. I póki co nie odpowie. Jak przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, 30 grudnia 2025 r. śledztwo w tej sprawie zostało zakończone decyzją o jego umorzeniu z uwagi na niewykrycie sprawców.

Prokurator zaznaczyła, że w toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący m.in. zabezpieczone ślady kryminalistyczne, opinie biegłych, dokumentację oględzin miejsca zdarzenia oraz zeznania świadków, co pozwoliło na odtworzenie przebiegu krwawego zdarzenia w jego zasadniczych elementach, w tym sekwencji działań sprawców oraz dynamiki zajścia.

Śledczym nie udało się jednak jednoznacznie ustalić sprawców przestępstwa. - W szczególności materiał osobowy pozostaje rozbieżny co do liczby osób biorących udział w zdarzeniu, a także ich roli. Pomimo podjęcia licznych działań w celu weryfikacji tych rozbieżności, w tym ponownych przesłuchań świadków oraz przeprowadzenia eksperckiej rekonstrukcji zdarzenia, nie uzyskano podstaw do ich jednoznacznego rozstrzygnięcia - wyjaśniła prok. Calów-Jaszewska. - Zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala również na przypisanie odpowiedzialności karnej konkretnym osobom ani na potwierdzenie, aby wskazywane w toku postępowania osoby dopuściły się tego czynu lub zleciły jego wykonanie - dodała.

W konsekwencji, wobec niewykrycia sprawców oraz braku dowodów pozwalających na przedstawienie zarzutów zgodnie z wymogami prawa karnego procesowego, śledztwo po niemal 27 latach zostało umorzone.

Czy to oznacza definitywne zamknięcie sprawy makabry w Gamie? Zdecydowanie nie. Jak przekazała prok. Calów-Jaszewska, postępowanie w dalszym ciągu pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania, i w przypadku uzyskania nowych dowodów może zostać podjęte na nowo.

Wspomnienie Jacka Magiery i thriller w końcówce! Mamy dużo zdjęć kibiców z mecz…

Była restauracja Gama, a teraz?

Po restauracji Gama dziś właściwie nie ma już śladu. W tym miejscu została tylko tabliczka informująca o parkingu dostępnym dla zaopatrzenia restauracji i mieszkańców. W miejscu lokalu, w którym przed laty zginęło pięciu gangsterów, parę lata temu otworzyła się nowa knajpa. Jej właściciele nie mieli pojęcia, że niegdyś to miejsce spłynęło krwią.

Marsz Pamięci PiS przeszedł ulicami Warszawy. Na czele Jarosław i Marta Kaczyńs…
