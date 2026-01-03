Rok wielkich inwestycji. To czeka Warszawę w 2026 r.

Wybraliśmy te najkosztowniejsze - metro i tramwaje; te, które widać, ale wciąż nie mogą się zakończyć - jak spalarnia śmieci czy remont Trasy Łazienkowskiej po praskiej stronie; i te, których wciąż jeszcze nie widać, a o których mówi się od lat – jak zjawiskowa (wciąż tylko na wizualizacjach) sala koncertowa przy Grochowskiej czy siedziba teatru na pl. Defilad. W fazę planowania i przetargów wchodzą w tym roku sportowe giganty – Stegny, stadion i hala na Skrze czy stadion Polonii. Tramwajarze puszczą ruch tunelem do Dworca Zachodniego i zabiorą się za dziurawe tory w Al. Jerozolimskich. Drogowcy zmienią ul. Okrzei, skończą Złotą i Zgody. Na Pradze robotnicy będą działać przy remontach kamienic na Łochowskiej, Stalowej czy Ząbkowskiej. W sumie plan inwestycyjny Warszawy na 2026 r. to prawie 3,5 mld zł i ponad 1050 pozycji na tegorocznej liście wydatków majątkowych.

Metro na Bemowie

Metro to oczko w głowie wśród inwestycji w miejski transport. Prace nad zakończeniem ostatniego etapu budowanej od 2009 r. linii M2 są na finiszu. W zeszłym roku zakończono drążenie tuneli, a teraz trwają prace wykończeniowe i instalowanie niezbędnych urządzeń. W tym roku na dopięcie i uruchomienie ostatniej części nitki, trzech stacji: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz Stacji Techniczno-Postojowej Mory miasto wyda prawie 762 mln zł. Pierwsze pociągi mają szansę pojechać tą trasą już na przełomie pod koniec roku. Inwestycja ma 3-letni poślizg. 8 lat temu miasto deklarowało, że wszystko będzie gotowe do 2023 r. Całkowity koszt dokończenia drugiej nitki i zakupu taboru to 3 mld zł.

Tramwaj do Dworca Zachodniego

W tym roku będzie trwała wielka ofensywa tramwajarzy. Główny wysiłek będzie skupiony na budowie linii do Dworca Zachodniego. Nowa nitka pozwoli dostać się przez Ochotę do dworca. W tym roku uda się o tworzyć tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Z podziemnego przystanku pod dworcem pasażerowie będą mogli przesiadać się na perony kolejowe. Pierwsze tramwaje mają ruszyć nową trasą w drugiej połowie tego roku. Oznacza to kilkumiesięczne opóźnienie, bo miał być gotowy na wiosnę. Budowa trwa od czerwca 2024 r. Jej całkowity koszt to 362,6 mln zł.

Remont Trasy Łazienkowskiej

Przebudowa sypiących się ze starości wiaduktów Trasy Łazienkowskiej to jedna z bardziej pechowych inwestycji ostatnich lat. Od czterech lat trwa generalny remont, który paraliżuje ruch. Cała inwestycja miała docelowo zakończyć się już w połowie zeszłego roku. Po drodze okazało się jednak, że trzeba wprowadzić do projektu poważne zmiany. Wiosną ruszyła dopiero rozbiórka południowego wiaduktu. Tym razem wykonawca ma czas do lipca. Początkowo szacowano, że całość będzie kosztowała nieco ponad 90 mln zł. Finalnie zdrożała do ponad 106 mln zł.

120 nowoczesnych Solarisów

Zarząd Transportu Miejskiego kupił aż 120 nowych „jamników” – czyli 18-metrowych autobusów przegubowych firmy Solaris. Wszystkie spełniają wyśrubowane wymagania: są niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Napędzane są silnikiem diesla spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Na dachu mają też panele fotowoltaiczne, co pozwoli zmniejszyć zużycie prądu. Miasto wyda na nie aż 324 mln zł. Pierwsze sztuki wyjadą na warszawskie ulice w drugiej połowie tego roku. Dostawy będą trwały do przyszłego roku.