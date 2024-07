Rzucił się z nożem na kolegę swojej byłej! Szokujące, co znaleźli w mieszkaniu

Skrajne ubóstwo w Polsce wzrasta. Przybywa osób, które nie mają za co przeżyć. To najgorsze dane GUS od 2015 roku

Para spotkała się na osiedlowym placu na Woli. Nic nie zapowiadało, że spotkanie zakończy się dramatycznie. Wtedy nagle w podbiegł do nich 20-latek. W ręku trzymał nóż. Zamachnął się nim i wbił ostrze w udo spacerującego mężczyzny. - Policjanci otrzymali zgłoszenie w sprawie zranienia nożem mężczyzny. Na miejscu mundurowi udzielili pomocy medycznej pokrzywdzonemu do czasu przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala – opisuje zajście nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji. Policjanci operacyjni natychmiast ruszyli tropem szaleńca. Na miejscu krwawej jatki pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza.

Mundurowi w końcu namierzyli 20-latka na Białołęce. W mieszkaniu, w którym się ukrył mundurowi znaleźli marihuanę i mefedron. Może go czekać bardzo długa odsiadka. - Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środków odurzających i substancji psychotropowej. Decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące. Teraz może mu grozić kara pozbawienia wolności od lat 3 do 20 – wyjaśnia nadkom. Sulowska.

