Sensacyjne odkrycie! Tego przedmiotu używali tysiące lat przed Chrystusem

− W trakcie samotnego spływu Wisłą zatrzymałem się na połaci piasku przy wschodnim krańcu wyspy u styku Wisły i Narwi, tuż przy granicy rezerwatu Kępy Kazuńskiej. Chciałem napić się wody i rozprostować kości. Moją uwagę przykuł ciekawie wyglądający, zbrązowiały kawałek poroża – mówił w rozmowie z „pogotowiearcheologiczne.pl” Damian Trzybiński, żeglarz, który na co dzień pracuje jako naukowiec w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się skamielinami i minerałami.

− Już po fakcie, oglądając przypadkowo znaleziony przedmiot, pomyślałem, że być może jest to zabytek archeologiczny. Niedługo potem Robert Wyrostkiewicz, archeolog z pogotowia, z którym się skontaktowałem, potwierdził moje przypuszczenia − dodaje.

Do odkrycia doszło 18 sierpnia. − To bez wątpienia motyka rogowa. Bardzo ostrożnie datowałbym ją od 9 do 4 tysięcy lat przed Chrystusem. Takie narzędzia rolnicze, służące do spulchniania ziemi były używane przez tysiące lat w niezmiennej formie. Później wypierały je narzędzia z brązu i żelaza – mówi archeolog Robert Wyrostkiewicz.

Zdaniem naukowca motyka rogowa to zabytek pradziejowy i prehistoryczny, który powinien być wyeksponowany w muzeum. To już druga taka motyka znaleziona u ujścia Narwi do Wisły. Pierwszą znalazł u ujścia Narwi do Wisły przypadkowy odkrywca w 2015 roku.

− Być może w tym miejscu znajdowało się jakieś potężne obozowisko ludzkie – mówi dalej Wyrostkiewicz. − Każdego dnia dowiadujemy się o naszych pra przodkach coraz więcej. Wiemy, że do wytwarzania narzędzi korzystali z poroża jeleni lub reniferów. Tak, warto pamiętać, że np. 8 tysięcy lat temu na ziemiach współcześnie polskich żyły renifery, a łowcy reniferów byli wytrawnymi myśliwymi – opowiada archeolog.

Motyka rogowa to kawałek poroża z otworem, w którym mocowano trzonek. Taki drzewiec razem z porożem był skutecznym narzędziem rolniczym służącym w polu przez tysiące lat w niezmienionej formie.

Pogotowie Archeologiczne poinformowało o odkryciu mailowo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To on zadecyduje o dalszych losach sensacyjnego zabytku.

