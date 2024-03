Ksiądz szczerze o SEKSIE! Nie gryzł się w język. "Dajemy to po chwili rozmowy, dajemy to wszystkim"

Dobrze wyposażona jednostka OSP ze skandalicznymi warunkami w remizie

Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w nowodworskim Modlinie funkcjonuje od 12 lat. Łącznie, w trzech sekcjach działa tam około 100 zapaleńców, nieustannie gotowych nieść pomoc. Zajmują się m.in. ratownictwem wodnym, gaszeniem pożarów i poszukiwaniem osób zaginionych z udziałem świetnie wyszkolonych psów. Na ich wyposażeniu są najnowocześniejsze drony, łodzie, quady czy motocykle. Śmiało można powiedzieć, że są najlepiej wyposażoną jednostką OSP na Mazowszu. Niestety ten piekielnie drogi sprzęt strażacy muszą przechowywać w skandalicznych warunkach.

Zimno, mokro i brudno

- W garażu, w którym przebieramy się do wyjazdu na akcję, w zimie jest może 12 stopni. Praktycznie w każdym budynku przecieka dach. Nie mamy w kuchni bieżącej wody do zrobienia przykładowo herbaty, a w łazience brakuje prysznica – wylicza Marek Karpowicz, oficer prasowy jednostki. Strażacy dostali swoją siedzibę w starych, carskich budynkach wojskowej twierdzy, które budowane były w 1807 r. Od tego czasu niewiele się tam zmieniło. Marzeniem ochotników byłaby remiza z prawdziwego zdarzenia. Jak słyszymy w nowodworskim ratuszu jest to możliwe.

Burmistrz obiecuje budowę nowej remizy

- Szukamy dobrej działki pod budowę. Mamy wybrane trzy lokalizacje, które wspólnie analizujemy. Chcemy aby remiza stanęła na naszym miejskim gruncie, bo lepiej wydawać pieniądze tylko na budowę, a nie jeszcze na zakup działki – mówi nam Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który zapewnia, że ma zagwarantowane na budowę 10 mln zł z miejskiego projektu zagospodarowania rzek. - Tu nie mówimy o nadziei, czy światełku w tunelu. Ja mam pewność, że pomożemy naszym strażakom i zapewnimy im długoletnie funkcjonowanie – dodał burmistrz.

