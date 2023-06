Świętuj 100. urodziny Papcia Chmiela. Autor komiksów i powstaniec ma już w Warszawie mural i drzewo. W sobotę wiele atrakcji

Mural na Białołęce, drzewo na Woli

Na Białołęce na budynku SP nr 361 powstał mural upamiętniający artystę i patrona podstawówki. A w Parku Powstańców Warszawskich na Woli przybyło nowe drzewo w ramach akcji „Korzenie Pamięci”. Papcio Chmiel - uczestnik Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Jupiter z 7 pułku piechoty AK „Garłuch” był wielkim przyjacielem Muzeum Powstania Warszawskiego – członkiem Rady Honorowej Muzeum w budowie, zaangażowanym w prace konkursów komiksowych „Powstanie’44 w komiksie”, autorem murala przedstawiającego Tytusa, Romka i A'Tomka w Parku Wolności przy Muzeum. W środę 7 czerwca 2023 tabliczkę przy drzewie Henryka Jerzego Chmielewskiego (zmarł we śnie w styczniu 2021 roku) odsłonił syn powstańca oraz uczniowie z Warszawy. - Drzewo jest symbolem. Tata chciał, żeby pamięć została w młodych ludziach – stwierdził Artur Chmielewski.

Sobota z Papciem Chmielem w Warszawie

Z dziećmi Henryka Chmielewskiego będzie można też spotkać się w sobotę (10 czerwca) w Śródmieściu. W Teatrze Komuna Warszawa przy ul. Emilii Plater 31 w godz. 11-19 odbędzie się święto komiksu – z Henrykiem Chmielewskim jako głównym bohaterem.

Będzie można obejrzeć sto eksponatów związanych z Papciem Chmielem z jednej z największych prywatnych kolekcji w Polsce. Mateusz Trąbiński o godz. 11 opowie o zebranych zabawkach z epoki, planszach, plakatach, figurkach, książkach i gadżetach. O godz. 13 o swoim ojcu i książce „Papcio Chmiel udomowiony” opowiedzą dzieci artysty Artur Chmielewski i Monique Lehman. Będzie też można uczestniczyć w warsztatach tworzenia komiksów pt. „Jak zostać Papciem”.

Dzień z Papciem Chmielem to nie tylko wystawy, spotkania i warsztaty. Tego dnia wszystko będzie się kręciło wokół komiksu. Uczestnicy zobaczą prezentację „Tytusopedia”, czyli niezwykłą publikację poświęconą dziełu Papcia Chmiela. Z kolei o powstającej właśnie animowanej adaptacji „Tytusa, Romka i „A'Tomka” opowiedzą jej twórcy. Znane i lubiane postacie ze świata kultury i sztuki podzielą się wspomnieniami o spotkaniach i relacjach z autorem „Tytusa”.

Film o Papciu i gra miejska

O godzinie 17.30 wyświetlony zostanie film dokumentalny pt. „Papcio Chmiel” w reżyserii Petro Aleksowskiego, a przed filmem odbędzie się spotkanie z reżyserem. Szykuje się zabawa dla całych rodzin. Od godziny 11 do 18 trwać będzie także gra miejska, która składać się będzie z kilku stanowisk z konkurencjami nawiązującymi do przygód „Tytusa, Romka i A'Tomka”. W planach m.in. rzuty do kosza, gra w klasy, gigantyczne bańki mydlane.Przy każdym zadaniu dzieci będą zbierały pieczątki na specjalnie przygotowanych planszach z mapą gry. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Rysunki Papcia Chmiela dla Muzeum Historii Polski

7 czerwca 2023 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przekazał do zbiorów Muzeum Historii Polski rysunek autorstwa Papcia Chmiela - Henryka Jerzego Chmielewskiego. Rysunek został wykonany w jednej z sal Pałacu Prezydenckiego. - Jest on dowodem na to jak Polacy świętowali stulecie odzyskania niepodległości, ale też jest świadectwem historii Rzeczypospolitej - naszych najnowszych dziejów - podkreślił podczas uroczystości przekazania Wojciech Kolarski.

- Jeśli myślimy o tak wspaniałej postaci jak Papcio Chmiel, to to jest właśnie świetny przykład człowieka, który swoim rysunkiem, swoim dowcipem potrafił trafiać do dzieci. Oprócz tego, że był świetny estetycznie, zawsze miał jakieś przesłanie, jakąś historię do opowiedzenia, czy anegdoty historyczne. To był naprawdę wspaniały człowiek, na którego komiksach wychowały się całe pokolenia. Bardzo się cieszę z tego, że ten piękny rysunek trafi do naszej kolekcji - zaznaczył dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

- Nazywano mnie w szkole „Syncio Chmiel”, bo jestem synem Papcia Chmiela. W imieniu Syncia Chmiela chciałem bardzo podziękować wszystkim. Tata chciał dożyć 100 lat, dożył 98, ale widzę, że ciągle żyje tutaj, w polskich domach - powiedział podczas uroczystości Artur Bartłomiej Chmielewski.