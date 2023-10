Szyby zaczęły pękać! Cała elewacja Muzeum Polin do wymiany

Były rosyjski ośrodek w Skubiance przekazany wojsku. „Obiekty będą służyły do szkoleń wojska”

To pierwszy remont otwartego w 2013 r. budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin na Muranowie. Zaledwie trzy lata po otwarciu informowaliśmy o niebezpiecznym incydencie - duży fragment elewacji odpadł i roztrzaskał się o ziemię od strony ul. Zamenhoffa. Szkło rozpadło się na drobniutkie kawałeczki centralnie przed wejściem do budynku. Na szczęście nikt wówczas nie ucierpiał. Na przestrzeni lat muzeum odnotowało jeszcze kilka pęknięć szklanych paneli na elewacji. Zapadła decyzja o wymianie wszystkich paneli.

- Konieczność wymiany paneli elewacyjnych wynika z ekspertyz i dyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z zaledwie kilkoma na przestrzeni lat eksploatacji przypadkami pęknięć szklanych tafli fasady. Prace obejmują wymianę oszklenia wraz z bezpośrednimi elementami mocującymi, konstrukcja nośna pozostaje ta sama. Nie zmieni się również wygląd elewacji Muzeum - przekazała Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum Polin. - Warto podkreślić, że były to sporadyczne pęknięcia, mieszące się w normach użytkowania, a zastosowane rozwiązania posiadały wszystkie niezbędne atesty - dodała.

Stare panele z nadrukowanym białym ornamentem skomponowanym z łacińskich i hebrajskich liter słowa "Polin" wykonano z tzw. bezpiecznego szkła o grubości 10 mm, które w przypadku uszkodzenia rozpadają się na drobne cząstki. - Montowane właśnie nowe panele, wzorniczo jednakowe z zaprojektowanymi pierwotnie, to szkło laminowane, które w przypadku pęknięcia pozostaje na swoim miejscu i nie zagraża oderwaniem się żadnego z elementów - wyjaśniła Marta Dziewulska.

Prace trwają, muzeum otwarte dla zwiedzających

Rozpoczęte na początku lipca prace potrwają do końca listopada. Koszt wymiany elewacji to 7 952 442,00 zł brutto, zaś koszt nadzoru inwestorskiego to 58 117,5 zł brutto. Połowę tych kosztów pokrywa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałą część m. st. Warszawa.

Mimo trwających prac, Muzeum Polin pozostaje otwarte dla odwiedzających. - Zapraszamy na wystawę stałą "1000 lat historii Żydów Polskich", wystawę czasową "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim" oraz pokaz wycinanek "Płonące" Moniki Krajewskiej - zachęca Marta Dziewulska.