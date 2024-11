MIAŁ TO NA CZAPCE

Tajemnicza śmierć na Dworcu Zachodnim. Szarpał się z kierowniczką pociągu, zmarł na peronie

Incydent miał miejsce w sobotę (16 listopada). Wszystko działo się w pociągu Kolei Mazowieckich. Około godziny 19 policjanci otrzymali zgłoszenie awanturze. – Ok. godz. 19.05 przyjęliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny. Patrol dotarł o godz. 20.16. Funkcjonariusze zastali na peronie 3. Dworca Zachodniego mężczyznę bez funkcji życiowych. Mimo podjętej resuscytacji, nie udało się ich przywrócić. Na miejsce wezwany został prokurator – powiedział asp. szt. Artur Wojdat z policji kolejowej w Warszawie. Mundurowi zabezpieczyli ślady. Trwają przesłuchania świadków.

– Materiały sprawy jeszcze nie wpłynęły do Prokuratury. Na miejscu ujawnienia zwłok był prokurator, który dokonywał oględzin ciała. Na chwilę obecną to wszystko co wiem – odpisał na nasze pytania prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W sprawie tragicznego incydentu wysłaliśmy pytania prasowe do rzeczniczki Kolei Mazowieckich. Czekamy na odpowiedź.