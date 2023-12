i Autor: Pixabay Tego nigdy nie mów przy wigilijnym stole. Unikniesz policyjnych interwencji

Cenna rada

Tego nigdy nie mów przy wigilijnym stole. Unikniesz policyjnych interwencji

alig 8:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Święta Bożego Narodzenia to piękny czas rodzinnych spotkań. Podczas wigilijnej wieczerzy zasiadamy z bliskimi do stołu, by podzielić się opłatkiem i skosztować 12 tradycyjnych dań. Co zrobić, aby święta 2023 minęły w miłej i radosnej atmosferze? Ostrołęce policjanci radzą: tego nie mów przy wigilijnym stole!