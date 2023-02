Gdzie najtaniej?

Tłusty Czwartek 2023. Gigantyczne kolejki przed cukierniami. Warszawiacy ruszyli po pączki!

Tłusty Czwartek to już tradycja. Jak co roku mieszkańcy stolicy tłumnie ruszyli po swoje ulubione pączki. Niektórzy ustawili się w kolejkach już w nocy, jeszcze przed wschodem słońca, tylko po to, żeby jako pierwsi kupić świeże, oblane lukrem i niezwykle słodkie wypieki. Dziś Tłusty Czwartek, więc wszyscy je kupują!