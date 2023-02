Tłusty czwartek. Jaki pączek jest najlepszy? Warszawiacy mówią nam o swoich gustach!

Tłusty czwartek. Jaki powinien być najlepszy pączek?

Tłusty Czwartek, to stara tradycja i dzień, na który czekają chyba wszyscy. Bez zbędnych wyrzutów sumienia i spoglądania na wagę można wtedy oddać się obżarstwu. Oprócz faworków najpopularniejszym przysmakiem są oczywiście pączki. Z lukrem, czekoladą, czy konfiturą? - Tylko z różą! Może być jeszcze z marmoladą i czekoladą, ale to bardziej dla dzieci – twierdzi pani Ewa. - Najlepsze są z czekoladą, mogą być też z wiśnia – dodaje jej córka Basia. - Musi być puszysty, ale nie suchy. Nadzienie zależy już od ochoty, ale raczej wybieram te owocowe – mówi z kolei pan Szymon. Pani Maria nie kupuje pączków, tylko sama smaży je w domu. Zdradziła nam sekretny składnik. - Pączek jest najlepszy, gdy usmaży się go na smalcu – powiedziała seniorka z Warszawy. Dokładną recepturą nie chciała się jednak podzielić. - To moja tajemnica – powiedziała na koniec z uśmiechem emerytka.

A Wy jakie pączki lubicie najbardziej? Zapraszamy do głosowania w plebiscycie Super Pączek na najlepszego pączka w stolicy. W naszej sondzie wybrać można jedną spośród 20 warszawskich cukierni. Głosować można do najbliższego wtorku, 14 lutego, o godz. 12. Wyrób firmy, która wygra, uzyska oficjalny tytuł Super Pączka i dyplom przygotowany przez naszą redakcję.