Wakacyjny kurort pod Warszawą. To wyjątkowe miejsce na urlop

Warszawiacy i mieszkańcy okolic stolicy nad morze mają sporo kilometrów, lecz nie oznacza to, że w wakacje odpoczynek nad wodą jest niemożliwy. Mało kto o tym wie, ale zaledwie 27 km od Warszawy znajduje się kompleks wodny, który od kilku lat jest prawdziwym kurortem dla lokalnej społeczności. Mowa o basenach w Strzeniówce koło Nadarzyna. To właśnie tutaj warto wybrać się w upalny dzień i skorzystać z atrakcji. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Baseny Strzeniówka: jakie atrakcje są dostępne na miejscu?

Kompleks basenów letnich przy ul. Działkowej 1 w Strzeniówce powstał w 2021 roku i od tamtego momentu nieustannie cieszy się popularnością. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, w tym kilka basenów, jacuzzi, plaże czy boiska do gry w piłkę. Dodatkowo na terenie kompleksu znajdują się punkty gastronomiczne, a za bezpieczeństwo odpowiadają wykwalifikowani ratownicy.

Z wyjątkowego kurortu można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 11-19, a w sobotę i niedzielę w godz. 10-18. Co ważne, wejście jest płatne, a ceny biletów wahają się od 5 do 40 zł. Warto wspomnieć, że na darmową zabawę mogą liczyć najmłodsi, a dokładnie dzieci do 7 roku życia. Jeśli obiekt zainteresował cię ofertą, sprawdź naszą galerię zdjęć i zaplanuj wyjazd już teraz!