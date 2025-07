Warszawa: Krwawa napaść na Białołęce. Mężczyzna zraniony ostrym narzędziem

Warszawa: Krwawa napaść na Białołęce. Były partner zaatakował?

W niedzielę (6 lipca) około godziny 22 na ul. Odkrytej 67E mężczyzna przyszedł pod drzwi mieszkania swojej byłej partnerki. Wyjął ostry przedmiot i zadał nim ciosy obecnemu partnerowi 43-latki. Po wszystkim uciekł. Policjanci zatrzymali go na skrzyżowaniu ul. Odkrytej i Sprawnej. Poszkodowany 32-latek trafił do szpitala w poważnym stanie.

Nie jest jasne, czym zadano ciosy. Pojawiają się informacje o nożu lub stłuczonej butelce. Przed drzwiami zostało dużo śladów krwi. Oprócz napastnika policja miała też zatrzymać do sprawy 43-latkę. Czekamy na potwierdzenie tych informacji przez policję.

Nożownik zaatakował trzy osoby. Dwie dopadł w mieszkaniu, jedną pod klatką

W jednym z mieszkań na warszawskiej Woli doszło do awantury, w wyniku której trzy osoby zostały zaatakowane nożem. Napastnik ranił dwóch mężczyzn w lokalu, a trzecią ofiarę dopadł przed klatką schodową. Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Wszyscy poszkodowani w wieku 48, 47 i 36 lat z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Jeszcze przed przyjazdem policji sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany niedługo później i osadzony w policyjnym areszcie. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Opisywaliśmy też inną napaść. Na dworcu Warszawa Centralna w nocy z sobotę na niedzielę (26 na 27 kwietnia) doszło do rękoczynów. Jeden z uczestników szarpaniny ranił dwie osoby nożem. Na miejscu pilnie interweniowała policja. Dwaj ranni, to młodzi ludzie. Jeden z nich ma zaledwie 15 lat. Napastnik został zatrzymany. O godz. 1.58 na Dworcu Centralnym dwóch prowadziliśmy medyczne czynności ratunkowe z dwoma mężczyznami z ranami po użyciu noża. 23-latek z raną kłutą brzucha, a 15-latek z raną ciętą dłoni prawej części grzbietowej. Obaj trafili do. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia – napisał w komunikacie rzecznik warszawskiego „Meditransu” Piotr Owczarski. Więcej TUTAJ.