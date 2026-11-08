Po sobotnim zamachu w Krakowie z 7 listopada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski polecił zwiększyć czujność służb miejskich. Policja skierowała dodatkowe siły na ulice stolicy, a prezydent pozostaje z nią w stałym kontakcie. Dodatkowe działania mają charakter prewencyjny.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie poleciłem zachowanie szczególnej czujności przez Straż Miejską i służby dyżurne w mieście, w tym centrum monitoringu, szczególnie w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta i w miejscach gromadzenia się ludzi” - przekazał Trzaskowski.

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Betonowe zapory przy Krakowskim Przedmieściu

Na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia rozpoczęto ustawianie betonowych blokad. Zapory mają pojawić się między innymi od strony ulic Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej.

Zabezpieczenia mogą zmienić organizację ruchu w centrum Warszawy. Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

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Apel do mieszkańców i solidarność z Krakowem

„Bezpieczeństwo Warszawianek i Warszawiaków jest naszym priorytetem” - przekazało Miasto Stołeczne Warszawa. Władze apelują o spokój, śledzenie komunikatów policji, służb miejskich i Warszawskiego Transportu Publicznego oraz ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych częściach stolicy do czasu wyjaśnienia okoliczności wydarzeń w Krakowie.

Trzaskowski wcześniej odniósł się do ataku: „Z ogromnym niepokojem przyjąłem informacje o ataku w Krakowie. Myślami jestem z poszkodowanymi, ich bliskimi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa. Nie ma i nigdy nie będzie usprawiedliwienia dla przemocy. Bezpieczeństwo mieszkańców musi być naszym absolutnym priorytetem”. Prezydent Warszawy dodał: „Warszawa solidaryzuje się z Krakowem. W tych trudnych chwilach jesteśmy razem”.

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