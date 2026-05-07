Narodziny alpaki. Warszawskie zoo szuka dla niej imienia. Jest jeden warunek!

Warszawskie ZOO ma nowego, uroczego mieszkańca samiczkę alpaki, która przyszła na świat tydzień temu.

Maluch, pod opieką mamy Guanity i taty Tofika, rośnie zdrowo i poznaje otoczenie.

ZOO ogłosiło plebiscyt na imię dla młodej alpaki, a internauci mogą zgłaszać propozycje zaczynające się na literę "S".

Nowa mieszkanka warszawskiego zoo

W Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym pojawił się nowy, wyjątkowo uroczy mieszkaniec. Tydzień temu na świat przyszła samiczka alpaki, która od pierwszych dni życia wzbudza zachwyt opiekunów. Mała alpaka urodziła się we wtorek, 28 kwietnia. Jak poinformowało warszawskie zoo, maluch rozwija się prawidłowo i czuje się świetnie. Zwierzę znajduje się pod troskliwą opieką swojej mamy Guanity, a ojcem młodej alpaki jest Tofik.

Opiekunowie podkreślają, że samiczka szybko nabiera sił i coraz odważniej poznaje swoje otoczenie. Młoda alpaka spaceruje już po wybiegu i została zaakceptowana przez resztę stada.

„Powitajcie samiczkę alpaki, która tydzień temu przyszła na świat w Warszawskim ZOO! Mała rośnie zdrowo pod czujnym okiem swojej mamusi Guanity” - przekazali pracownicy ogrodu zoologicznego.

Szokujące sceny w zoo! Dziecko zjeżdżało po wybiegu, rodzice na wszystko patrzyli

Internauci zachwyceni małą alpaką

Pod zdjęciami i nagraniami publikowanymi przez ogród pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych odwiedzających. Alpaki od lat należą do jednych z najbardziej lubianych zwierząt w ogrodach zoologicznych. Są spokojne, łagodne i bardzo towarzyskie. Pochodzą z Ameryki Południowej i żyją głównie w stadach, dlatego najlepiej czują się w grupie innych przedstawicieli swojego gatunku.

Wełna alpak uznawana jest za wyjątkowo ciepłą - według niektórych źródeł nawet kilka razy cieplejszą od owczej. Co ważne, nie zawiera lanoliny, dzięki czemu rzadziej wywołuje reakcje alergiczne. Choć alpaki są blisko spokrewnione z lamami, są od nich mniejsze i mają delikatniejszą budowę. Wielu miłośników zwierząt uważa je również za jedne z najbardziej fotogenicznych mieszkańców zoo.

Warszawskie zoo szuka imienia

Narodziny małej alpaki stały się także okazją do zaangażowania odwiedzających w zabawę. „Potrzebujemy Waszej pomocy w wybraniu imienia dla naszej młodej mieszkanki!” - apelują pracownicy. Propozycje mają zaczynać się na literę „S”. Internauci mogą zgłaszać swoje pomysły w komentarzach pod postem opublikowanym przez ogród zoologiczny. Po zakończeniu zbierania propozycji opiekunowie zwierząt wybiorą kilka najciekawszych imion, a następnie odbędzie się głosowanie.