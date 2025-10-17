Weekendowy chaos na Bemowie!

Warszawa. Powstańców Śląskich pod frezarką! Od piątku, 17 października, wieczorem do poniedziałku, 20 października, rano drogowcy zamkną jezdnię w stronę Bielan. Kierowcy pojadą objazdami, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zmienią trasy. Utrudnień nie da się uniknąć!

Powstańców Śląskich pod frezarką!

  • W piątek wieczorem rozpocznie się remont kluczowej ulicy Powstańców Śląskich na Bemowie, w kierunku Bielan.
  • Odcinek w rejonie skrzyżowań z Wrocławską i Piastów Śląskich zostanie zamknięty, wprowadzając ruch dwukierunkowy na części jezdni.
  • Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras, które potrwają do poniedziałku rano.
  •  Sprawdź szczegółowe objazdy i zmiany w komunikacji, aby uniknąć weekendowego chaosu na Bemowie.

Uwaga kierowcy z Bemowa. Powstańców Śląskich zamknięta

W piątek, 17 października, o godzinie 22:00 rusza remont jednej z najważniejszych ulic Bemowa. Drogowcy wjadą na jezdnię Powstańców Śląskich prowadzącą w stronę Bielan, w rejonie skrzyżowań z ulicami Wrocławską i Piastów Śląskich. Kierowcy nie przejadą tym odcinkiem aż do poniedziałku, 20 października, do godziny 5:00 rano. Prace obejmą również część skrzyżowania, a objazdy poprowadzą okolicznymi ulicami.

Zmiany na skrzyżowaniach i dwukierunkowy ruch

Jadący od strony Górczewskiej, na skrzyżowaniu z Wrocławską, będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Od strony Bielan zniknie możliwość skrętu w lewo, a na Wrocławskiej zamknięty będzie lewy pas od strony Żołnierzy Wyklętych. Ulica Piastów Śląskich po stronie Osmańczyka straci połączenie z remontowaną nitką Powstańców Śląskich. Wyjazd od strony lotniska Bemowo będzie możliwy tylko w prawo lub w lewo. Na krótkim odcinku jezdni w kierunku Górczewskiej pojawi się ruch dwukierunkowy – po jednym pasie w każdą stronę.

Objazdy i przejścia dla pieszych

Drogowcy wyznaczyli kilka objazdów, aby rozładować weekendowy korek. Główny objazd poprowadzi Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich, a alternatywny – Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku do Maczka. Przejścia dla pieszych przez remontowany odcinek będą działały naprzemiennie – w rejonie pętli autobusowej przy Morcinka i Rostworowskiego oraz na skrzyżowaniu z Piastów Śląskich.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Na Bemowie pojawią się objazdy także dla autobusów. Linie 184, N01, 112 i N43 w kierunku północnym pojadą ulicami Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich.112 w kursach skróconych ominie pętlę Nowe Bemowo i zakończy trasę na przystanku Orlich Gniazd 02. A 201 skończy trasę przy Osmańczyka 02, a w drodze powrotnej zawróci na rondzie Obrońców Tobruku i pojedzie do metra Księcia Janusza. Natomiast 220 zakończy kursy przy pętli Nowe Bemowo 02, a w stronę alei Krakowskiej ruszy ulicą Powstańców Śląskich, skręcając we Wrocławską.

Weekend pełen objazdów

Kierowcy i pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż przez weekend w rejonie Bemowa i Bielan można spodziewać się korków i opóźnień. Utrudnienia potrwają do poniedziałku, 20 października, do rana. Szczegółowe trasy objazdów i kursowania autobusów można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

Weekend pełen objazdów

