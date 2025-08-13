Wielka akcja policji! Rakotwórcze substancje ukryte w bunkrach i zakopane w ziemi. Gdzie odkryto składowiska?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-13 22:28

Mazowieccy policjanci, we współpracy z inspektorami ochrony środowiska, ujawnili nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych w województwach wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Sprawa, nadzorowana przez Prokuraturę Krajową w Łodzi, dotyczy zorganizowanych grup przestępczych, które nieodpowiednio gospodarowały odpadami, w tym tymi o właściwościach rakotwórczych. Co dokładnie odkryto podczas akcji służb?

Niebezpieczne odpady ukryte w bunkrach i zakopane w ziemi

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wspólnie z inspektorami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dokonali szokującego odkrycia. W betonowym bunkrze znaleziono 106 pojemników typu mauser (1000 litrów) i 4 beczki (200 litrów) wypełnione niebezpiecznymi odpadami. Ponadto, na terenie rekultywacji biologicznej i w jednym z zakładów biorących udział w przestępczym procederze, ujawniono zakopane odpady niebezpieczne.

„Substancje znajdujące się w ujawnionych odpadach z uwagi na znaczną ich ilość, skład fizykochemiczny oraz warunki i sposób składowania, czyli bezpośrednio pod powierzchnią gruntu bez żadnej warstwy izolacyjnej, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub mogą spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach” – informuje podinsp. Katarzyna Kucharska z KWP w Radomiu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2021 roku przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Radomiu, pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. Dotyczy działalności zorganizowanych grup przestępczych, które popełniały przestępstwa przeciwko środowisku, nieodpowiednio postępując z odpadami, w tym niebezpiecznymi, oraz dopuszczając się fikcyjnego obrotu odpadami i przestępstw skarbowych. Prezesi i pracownicy spółek zamieszanych w proceder usłyszeli zarzuty, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W kwietniu i czerwcu 2025 roku mazowieccy policjanci ustalili kolejne miejsca nielegalnego deponowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustalone nowe miejsca nielegalnie składowanych odpadów znajdowały się w województwie wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim.

Akcja mazowieckich policjantów, wspierana przez inspektorów ochrony środowiska z Poznania, Jeleniej Góry i Zielonej Góry oraz strażaków z Lubska i Brodów, jest kontynuacją działań mających na celu zwalczanie przestępczości środowiskowej. Jak podkreślają śledczy, sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa, a ujawnione składowiska odpadów to kolejne ogniwo w łańcuchu nielegalnych praktyk zagrażających środowisku i zdrowiu ludzi.

