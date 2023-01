i Autor: Shutterstock Wyszedł z auta i zaczął okładać 19-latka po twarzy. Agresor został zatrzymany. Usłyszał 4 zarzuty

POŚCIG ULICAMI MIASTA

Na ulicach Wyszkowa w miniony poniedziałek (16 stycznia) doszło do pościgu, pobicia i zniszczenia mienia. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn: 23-latka i 19-latka. Wobec agresora policja zastosowała dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego 19-latka. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.