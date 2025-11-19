Zaginął przed Wigilią, do tej pory nie wrócił. Na przedramieniu ma tatuaż "Twin Peaks". Gdzie jest Jakub Michalec?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-19 12:45

Od blisko roku trwają poszukiwania Jakuba Michalca. 43-letni mieszkaniec Piastowa tuż przed zeszłorocznymi świętami Bożego Narodzenia opuścił swoje miejsce zamieszkania i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z najbliższymi sobie osobami. Policjanci z Pruszkowa apelują o pomoc w poszukiwaniach zaginionego.

Zaginął przed Wigilią, do tej pory nie wrócił. Na przedramieniu ma tatuaż Twin Peaks. Gdzie jest Jakub Michalec?

i

Autor: Pixabay/KPP w Pruszkowie/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Od blisko roku trwają poszukiwania 43-letniego Jakuba Michalca, który wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.
  • Pruszkowska policja opublikowała rysopis zaginionego.
  • Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Piastów. Zaginął Jakub Michalec

Już od blisko roku trwają poszukiwania zaginionego mieszkańca Piastowa (pow. pruszkowski). 43-letni Jakub Michalec 20 grudnia 2024 roku wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Mężczyzny nie było z najbliższymi podczas zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia. Czy w tym roku będzie inaczej? Czy zdarzy się świąteczny cud i zaginiony Jakub Michalec odnajdzie się do wigilijnej kolacji?

Zaginiony Jakub Michalec - rysopis

Pruszkowska policja opublikowała wizerunek zaginionego mężczyzny i zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach. Oto rysopis 43-latka:

wzrost: ok. 175 cmbudowa ciała: średnia, szczupławłosy: koloru ciemnego, ostrzyżone tzw. "na zero"uszy: przylegającenos: prostyoczy: koloru zielonego

Polecany artykuł:

Pruł audi niemal 200km/h i światłami poganiał innych. Mandat taki, że oczy wych…

Znakiem szczególnym zaginionego Jakuba Michalca jest tatuaż "Twin Peaks" w kształcie dwóch szczytów górskich na prawym przedramieniu.

- Ktokolwiek zna miejsce pobytu mężczyzny bądź posiada istotne informacje pozwalające ustalić jego aktualne miejsce przebywania proszony jest o kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8, tel. 72 46-46-213 lub tel. 47 72 46 235 - zaapelowała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Zaginął przed Wigilią, do tej pory nie wrócił. Na przedramieniu ma tatuaż Twin Peaks. Gdzie jest Jakub Michalec?

i

Autor: KPP w Pruszkowie/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Latami polewała Julcię kwasem, by zarabiać na litości. Rodzina broni wyrodnej m…
Spaliła kwasem ucho Julii. Rodzina broni wyrodnej matki, która latami torturowała 10-latkę
28 zdjęć
Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIASTÓW
POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO
ZAGINIONY MĘŻCZYZNA