Od blisko roku trwają poszukiwania 43-letniego Jakuba Michalca, który wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Pruszkowska policja opublikowała rysopis zaginionego.

Funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach.

Piastów. Zaginął Jakub Michalec

Już od blisko roku trwają poszukiwania zaginionego mieszkańca Piastowa (pow. pruszkowski). 43-letni Jakub Michalec 20 grudnia 2024 roku wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Mężczyzny nie było z najbliższymi podczas zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia. Czy w tym roku będzie inaczej? Czy zdarzy się świąteczny cud i zaginiony Jakub Michalec odnajdzie się do wigilijnej kolacji?

Zaginiony Jakub Michalec - rysopis

Pruszkowska policja opublikowała wizerunek zaginionego mężczyzny i zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach. Oto rysopis 43-latka:

wzrost: ok. 175 cmbudowa ciała: średnia, szczupławłosy: koloru ciemnego, ostrzyżone tzw. "na zero"uszy: przylegającenos: prostyoczy: koloru zielonego

Znakiem szczególnym zaginionego Jakuba Michalca jest tatuaż "Twin Peaks" w kształcie dwóch szczytów górskich na prawym przedramieniu.

- Ktokolwiek zna miejsce pobytu mężczyzny bądź posiada istotne informacje pozwalające ustalić jego aktualne miejsce przebywania proszony jest o kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8, tel. 72 46-46-213 lub tel. 47 72 46 235 - zaapelowała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

