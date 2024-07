Zamach na życie znanego menedżera. To miało być zabójstwo na zlecenie. Żona Piotr G. aresztowana!

Jak informowaliśmy na łamach „Super Expressu”, zdarzenie miało miejsce 9 maja 2023 r. Nieznany wtedy sprawca podbiegł do Piotra G. i zadał mu cios nożem w plecy. Potem uciekł. Policja od razu uznali sprawę za priorytetową. W ciągu kilkudziesięciu godzin aresztowała dwóch podejrzanych – Brytyjczyka Rhysa S. (23 l.) oraz Piotra K. (42 l.). Młodszy z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a starszy pomocnictwa w usiłowaniu zabójstwa. Obaj nadal pozostają w areszcie.

Ponad rok od zdarzenia nastąpił przełom. Śledczy zatrzymali 4 kolejne osoby. - W ramach postępowania ogłoszono zarzuty żonie pokrzywdzonego, której zarzucono że: I. nakłaniała ustalone i nieustalone osoby do popełnienia przestępstwa zabójstwa ww. pokrzywdzonego, za którego dokonanie potencjalni zleceniodawcy zażądali kwotę 1 miliona złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na brak możliwości pozyskania ww. środków oraz II. podżegała konkubenta do nakłonienia innej osoby do pozbawienia życia ww. pokrzywdzonego, co skutkowało zdarzeniem w dniu 9 maja 2023 roku przy placu Politechniki 4, w wyniku którego obywatel Wielkiej Brytanii zadał ww. pokrzywdzonemu cios nożem w plecy, który spowodował ranę kłutą, co spowodowało u pokrzywdzonego chorobę realnie zagrażającą życiu – odpowiedziała na nasze pytania prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik wyjaśnił, że konkubent żony pokrzywdzonego usłyszał zarzuty nakłaniania i ułatwiania popełnienia zabójstwa, jego syn zarzut pomocnictwa w popełnieniu zabójstwa a matka konkubenta, która pozostaje na wolności, ogłoszono zarzut poplecznictwa. - Jak ustalono obywatel Wielkiej Brytanii zgodził się podjąć zabójstwa pokrzywdzonego w zamian za 10.000 funtów szterlingów – mów prok. Skiba.