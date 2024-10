Na tym osiedlu nikt nie chciał mieszkać! Było przerażające

Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze, bowiem o tym miejscu dziś mowa, kryje mroczną historię, o której mało kto wie. Bloki na owej dzielnicy powstały w latach 90. - stworzono ponad 200 mieszkań socjalnych z myślą o ludziach, którzy nie mieli finansów na zakup bądź wynajęcie lokum w centrum stolicy. Odizolowane od reszty miasta osiedle nazywano nawet gettem głównie ze względu na lokalizację, bowiem budynki z jednej strony otaczało więzienie dla kobiet, z drugiej zaś spalarnia śmieci, natomiast z trzeciej tory kolejowe.

Niestety lokalizacja nie była jedynym minusem. Okazuje się, że w mieszkaniach nie było nawet dostępu do centralnego ogrzewania czy gazu i - co ciekawe - był to poniekąd zabieg celowy. Dlaczego?

Założeniem osiedla, a w zasadzie owego "projektu" było bowiem zachęcenie mieszkańców do jak najszybszego ustabilizowania swojej sytuacji życiowej i znalezienia lepszego miejsca do życia w mieście. Plan władz jednak nie wypalił. Z czasem na miejscu zaczęły pojawiać się osoby bezdomne, mieszkania zamieszkiwali alkoholicy oraz ludzie z wyrokami sądowymi. Jak więc można się domyślać, osiedle nie było zbyt bezpieczne i stało się mrocznym punktem na mapie Warszawy.

Likwidacja osiedla Dudziarska - podjęto decyzję

Ostatecznie w latach 2015-2019 przeprowadzono likwidację osiedla. Dotychczasowych mieszkańców przeniesiono, a wszelkie okna i wejścia zamurowano, by uniemożliwić bezdomnym dostanie się do środka. Władze miały nadzieję, że takie poczynania sprawią, iż na osiedlu zapanuje spokój, lecz nic bardziej mylnego. Na opustoszałym terenie mimo to dochodziło do przestępstw, ludzie nawet niszczyli zamurowania i wchodzili do budynków, więc podjęto kolejną ważną decyzję - bloki zostaną zburzone. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Władze Pragi Południe podjęły decyzję. Osiedle Dudziarska zniknie!

Temat osiedla od lat był problemem dla lokalnych władz, a dotychczasowe poczynania niestety nie działały tak, jak zamierzano. Właśnie dlatego w ostatnim czasie poinformowano o rozbiórce budynków.

Taki jest zamiar. Nie mamy planów wprowadzenia tam ludzi. Teraz miasto musi znaleźć środki, ponieważ nie jest to tania operacja. Nieruchomości przy ul. Dudziarskiej 40, 40A, 40B są planowane do rozbiórki z powodu braku możliwości realizacji funkcji mieszkalnej. Dalsze decyzje związane z zagospodarowaniem terenu będzie podejmował zarząd dzielnicy - powiedział Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga Południe, cytuje portal warszawawpigulce.pl.

Koszt tych poczynań najprawdopodobniej przekroczy milion złotych, więc to naprawdę sporo, lecz najwyraźniej nie ma innego wyjścia. Na koniec warto także dodać, iż cała sytuacja związana z osiedlem jest poniekąd nauczką na przyszłość i lekcją zarówno dla polityków, jak i urbanistów, to pewne. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się osiedle na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.