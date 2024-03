i Autor: Pixabay ZUS wypłaca im 6246 zł dodatkowej emerytury. Trzeba spełnić jeden warunek

ZUS wypłaca im 6246 zł dodatkowej emerytury. Trzeba spełnić jeden warunek

To nie jest żart! ZUS wypłaca seniorom dodatkowe emerytury. Starsze osoby mogą wzbogacić się nawet o 6246 zł miesięcznie więcej! Aby dostać dodatkowe pieniądze, należy jednak spełnić jeden, ale niezwykle ważny warunek. Niestety niezwykle mało prawdopodobne jest to, by wszystkim seniorom się to udało. By otrzymać dodatkową emeryturę od ZUS, trzeba najpierw dożyć... 100 lat.