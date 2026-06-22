82-letni Andrzej Rosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami"! Poprosił o to produckcję

Andrzej Rosiewicz najstarszym uczestnikiem w historii "Tańca z Gwiazdami"

Polsat szykuje się na kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Kilka gwiazd już podpisało umowy. Należy do nich m.in. Andrzej Rosiewicz. Satyryk i legenda polskiej estrady ma dołączyć do programu, co uczyni go najstarszym uczestnikiem w historii wszystkich edycji! Jak wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" już nie może się doczekać pląsów na parkiecie.

Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

- mówi nam.

Jak na razie artysta jeszcze nie wie kim będzie jego taneczna partnerka. Rozmawiał jednak już z produkcją i poprosił ich by mógł zatańczyć do swojego utworu.

Mam kilka takich piosenek, do których chciałbym zatańczyć. "Czy czuje pani cha-chę" to jeden z nich. Jak na razie nie wiem z kim zatańczę ani kiedy rozpocznę treningi

- dodaje artysta.

Mandaryna i Helena Englert zawalczą o Kryształową Kulę

Helena Englert została ogłoszona pierwszą uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Aktorka była gościem w piątkowym wydaniu "Halo tu Polsat", w którym opowiedziała jakie towarzyszą jej emocje oraz dlaczego zgodziła się na udział w popularnym show.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki

- powiedziała.

W dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy również byłą żonę Michała Wiśniewskiego, Mandarynę.

Jestem wielką fanką "Tańca z gwiazdami". Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji

- powiedziała w niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat". Jej udział w show wzbudził sporo kontrowersji, bowiem Mandaryna jest blisko związana z tańce. Ale jak zaznacza stacja Polsat - Hip-hop, a taniec towarzyskie to dwa różne światy.

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