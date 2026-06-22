82-letni Andrzej Rosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami"! Poprosił o to produckcję

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-06-22 5:09

82-letni Andrzej Rosiewicz oficjalnie dołącza do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym samym gwiazdor hitów "Czterdzieści lat minęło", "Chłopcy radarowcy" czy "Czy czuje pani cha-chę" zapisze się na kartach historii jako najstarszy uczestnik tanecznego show Polsatu. Legendarny artysta w rozmowie z "Super Expressem" zapewnia, że już nie może doczekać się pląsów na parkiecie. Wiemy o co poprosił produkcję.

Andrzej Rosiewicz najstarszym uczestnikiem w historii "Tańca z Gwiazdami"

Polsat szykuje się na kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Kilka gwiazd już podpisało umowy. Należy do nich m.in. Andrzej Rosiewicz. Satyryk i legenda polskiej estrady ma dołączyć do programu, co uczyni go najstarszym uczestnikiem w historii wszystkich edycji! Jak wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" już nie może się doczekać pląsów na parkiecie. 

Łatwo się dałem namówić na udział w "Tańcu z gwiazdami". Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy” i tańczyłem tam kolejnych 10 lat

- mówi nam.

Jak na razie artysta jeszcze nie wie kim będzie jego taneczna partnerka. Rozmawiał jednak już z produkcją i poprosił ich by mógł zatańczyć do swojego utworu. 

Mam kilka takich piosenek, do których chciałbym zatańczyć. "Czy czuje pani cha-chę" to jeden z nich. Jak na razie nie wiem z kim zatańczę ani kiedy rozpocznę treningi

- dodaje artysta. 

Mandaryna i Helena Englert zawalczą o Kryształową Kulę

Helena Englert została ogłoszona pierwszą uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Aktorka była gościem w  piątkowym wydaniu "Halo tu Polsat", w którym opowiedziała jakie towarzyszą jej emocje oraz dlaczego zgodziła się na udział w popularnym show.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki

- powiedziała. 

W dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy również byłą żonę Michała Wiśniewskiego, Mandarynę.

Jestem wielką fanką "Tańca z gwiazdami". Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji

- powiedziała w niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat". Jej udział w show wzbudził sporo kontrowersji, bowiem Mandaryna jest blisko związana z tańce. Ale jak zaznacza stacja Polsat - Hip-hop, a taniec towarzyskie to dwa różne światy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Michał Wiśniewski chce wrócić do Mandaryny?! Jego wypowiedzi dają do myślenia. "Miłość chyba nigdy nie umiera"

Andrzej Rosiewicz śpiewający na scenie z dwoma tancerkami w różowych sukienkach. Artysta ubrany jest w kamizelkę, koszulę w paski, krawat i hawajski naszyjnik, z balonem w kształcie gwiazdy na głowie. O kulisach jego udziału w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 37
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Wersja FB: Nawet fani nie wiedzieli tego o żonie Andrzeja Rosiewicza. Prawda wyszła na jaw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ ROSIEWICZ