93-letni Jerzy Hoffman od dawna nie pokazuje się publicznie. Jego nowe zdjęcia trafiły do sieci

Jerzy Hoffman jest legendą polskiego kina. Jego wkład w rozwój rodzimej kinematografii jest nieoceniony. Ceniony reżyser już dawno przeszedł na zasłużoną emeryturę i od lat nie pojawia się publicznie. Z artystą spotkał się niedawno Jacek Cygan i to on wrzucił do sieci jego nowe zdjęcia. 93-latek zaskakuje formą!