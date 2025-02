Gwiazdor Ich Troje ma znanych rodziców. Nie do wiary, kim jest jego mama!

"The Voice Senior": Powrócił w nowej odsłonie

"The Voice Senior" to program, który od początku swojej emisji zdobył ogromną popularność. Formuła show, skupiająca się na osobach powyżej 60. roku życia, przyciąga uwagę nie tylko dzięki niezwykłym głosom uczestników, ale także ich inspirującym historiom. Seniorzy pokazują, że nigdy nie jest za późno, by realizować swoje pasje i stawiać na marzenia.

Szósta edycja programu wystartowała czwartego stycznia. I to w nieco odświeżonej odsłonie. W fotelach trenerów zasiedli debiutujący w tej roli Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Robert Janowski. Powrócił również Andrzej Piaseczny, dobrze znany fanom z pierwszej i drugiej edycji talent show.

Afera po półfinale "The Voice Senior". Dostało się Piasecznemu

W ostatnim odcinku uczestniczy walczyli o miejsce w finale. Trenerzy musieli wybrać dwóch uczestników ze swoich drużyn, którzy według nich mają największe szanse na wygraną. W pierwszym półfinale starli się uczestnicy z drużyn Tatiany Okupnik oraz Andrzeja Piasecznego.

Podczas przygotowań do występów Piasek był wyjątkowo wymagający względem swoich podopiecznych. Jak sam stwierdził "dzisiaj jest ostrym Andrzejem". Ostatecznie do finału wybrał Bożenę oraz Eugenię. Tym samym z programem pożegnali się Emanuela oraz Stanley. Decyzja muzyka podzieliła widzów. W komentarzach na oficjalnym Facebooku "The Voice Senior" nie brakuje głosów rozczarowanych widzów.

Zły wybór Piaska. Stanley powinien być dalej i... z drużyny Andrzeja już nikt więcej; Oj dziś wszyscy marniutko, aż przykro...; Niestety, ale drużyna Andrzeja wypadła bardzo kiepściutko; Absolutnie zły wybór. Mężczyzna był najlepszy; Okropne utwory wybrał Piasek; Szkoda Panie Andrzeju, że nie wybrał Pan Stanleyowi angielskojęzycznego utworu, bo mógł zawalczyć o wygraną w całej edycji; Chyba tym razem Andrzej dobrał dla uczestników złe piosenki w których nie bardzo potrafili się odnaleźć; Repertuar panie Andrzeju swoim zawodnikom nietrafiony wręcz nudny, te piosenki obnażyły słabości śpiewających, to było okrutne...

