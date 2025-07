Jeszcze kilka lat temu Agnieszka Kotońska kojarzyła się głównie rodzinnym oglądaniem telewizji na ekranie TTV. Dziś to zupełnie inna kobieta. Jej profil na Instagramie obserwują setki tysięcy fanów, a zdjęcia i filmy, którymi dzieli się z obserwatorami, pokazują niezwykłą przemianę fizyczną, którą przeszła!

Agnieszka Kotońska przeszła spektakularną metamorfozę

Wszystko zaczęło się od decyzji o odchudzaniu. Agnieszka Kotońska nie ukrywa, że w przeszłości zmagała się z nadwagą – w pewnym momencie ważyła ponad 100 kilogramów. Przełom przyszedł, gdy spojrzała na siebie z dystansu i postanowiła zawalczyć o zdrowie i lepsze samopoczucie. Dieta, ruch i konsekwencja sprawiły, że kilogramy zaczęły znikać.

Na Instagramie chętnie dzieli się zdjęciami "przed i po" – różnica jest naprawdę spektakularna. Pod jednym z postów napisała krótko.

Tutaj mam 106 kg więcej, nic nie trzeba tłumaczyć - napisała w sieci.

Ale metamorfoza nie zakończyła się na zrzuceniu kilogramów. Agnieszka poszła o krok dalej i postawiła także na zabiegi medycyny estetycznej. Otwarcie przyznała, że zdecydowała się m.in. na powiększenie biustu oraz korektę powiek. Jej wygląd diametralnie się zmienił – teraz chętnie pozuje w odważnych stylizacjach i z dumą prezentuje efekty pracy nad sobą.

Nie wszystkim jednak taka przemiana się podoba. W komentarzach pojawiają się również głosy krytyczne – niektórzy zarzucają jej przesadę, inni uważają, że zatraciła naturalność. Mimo to Kotońska się tym nie przejmuje. Podkreśla, że najważniejsze to czuć się dobrze we własnym ciele!

