Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach czują się jak nastolatki! A przecież on zbliża się do 50

Aga Kwiatkowska
2025-11-20 9:47

- Często łapiemy się na tym, że mamy tyle lat, a w głowie trochę jesteśmy nastolatkami - mówią Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska w pierwszym od wielu lat telewizyjnym wywiadzie, który widzowie będą mogli zobaczyć w sobotnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie".

Para promuje właśnie czwarty solowy krążek Kuby Badacha "Radio Edit", na który wszystkie teksty napisała Aleksandra Kwaśniewska. Małżeństwo przyjęło zaproszenie dziennikarki Marty Surnik, aby opowiedzieć o wspólnym projekcie przed kamerami "Pytania na śniadanie".

Kwaśniewska i Badach żyją i pracują razem

- Olu, czy Kuba wyśpiewuje ciebie, czy musiałaś przeanalizować to, co on ma w głowie i co jemu w duszy gra? - zapytała Marta Surnik, próbując poznać tajniki ich współpracy.

Sama nie potrafię do końca odpowiedzieć przed sobą na to pytanie. To rzeczywiście jest specyficzna sytuacja, ponieważ muszę napisać tekst, z którym Kuba będzie w stanie się utożsamić, czyli to musi być tekst dla około 50-letniego mężczyzny. I tak naprawdę ja nie mogę mieć w 100 proc. pewności, co Kuba ma w głowie i co czuje, choć oczywiście trochę go znam (śmiech) - powiedziała Aleksandra Kwaśniewska.

Po chwili podzieliła się jeszcze jedną osobistą obserwacją. 

To nie jest tak, że siadam i się zastanawiam: hmm, ciekawe, co Kuba myśli na temat przemijającego czasu? To wychodzi bardzo naturalnie. Ja się nawet zastanawiałam, czy sama myślę tak, jak jest w tych tekstach. Mamy piosenkę "Coś w tej porze dnia" - jest to utwór o kryzysie wieku średniego, o upływie czasu, o percepcji tego czasu itd. Zaczęłam się zastanawiać: kurczę, no przecież to nie jest o mnie, przecież ja nie mam takich problemów. A potem myślę: kurczę, ale ja chyba jednak muszę o tym myśleć, skoro to ze mnie wyszło - wyznała w rozmowie Aleksandra Kwaśniewska.

Kwaśniewska i Badach jak nastolatki. A przecież on ma prawie 50 lat

Marta Surnik odniosła się również do jednego z fragmentów utworu "Co w tej porze dnia", przywołując słowa: "Co jednak, jeśli więcej tych dni z tyłu niż z przodu zostało mi".

- Chciałam się dowiedzieć, co myślicie o przemijaniu? - zapytała dziennikarka "Pytania na śniadanie".

Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest w drugiej zwrotce tej piosenki: Wciąż nie wierzę w pesel na papierze. Liczby obce ciału w głowie ciągle maj. I wydaje mi się, że to dokładnie nas opisuje - zwrócił uwagę Kuba Badach.

Artysta dodał, że podobne refleksje pojawiają się nie tylko w tekstach piosenek na albumie "Radio Edit". 

Często łapiemy się na tym, że mamy tyle lat, a w głowie trochę jesteśmy nastolatkami. Nam się ciągle wydaje, że jesteśmy dużo młodsi - powiedział Kuba Badach, który wraz z premierą nowego krążka ogłosił trasę koncertową w 11 największych miastach Polski.

Wszystkich wspólnie napisanych przez małżeństwo utworów będzie można posłuchać na żywo już na początku 2026 roku. Całą rozmowę z Aleksandrą Kwaśniewska i Kubą Badachem widzowie będą mogli obejrzeć już w najbliższą sobotę 22 listopada w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2 i TVP VOD. 

Dumni we wspólnej pracy

Kilka dni wcześniej Kwaśniewska z dumą oznajmiła w sieci:

Bum szakalaka bum! Nasze wspólne dzieło, zatytułowane przewrotnie "Radio Edit", właśnie ujrzało światło dzienne i poleca się łaskawej uwadze. Warstwa muzyczna płyty autorstwa Kuby Badacha, warstwa tekstowa autorstwa mojego, w składzie sami wirtuozi. Nie chcę się przechwalać, ale Ci, co słyszeli, mówią "Wow!" i trudno nam się nie zgodzić. Szaleńczo nam będzie miło, jak posłuchacie. 

15 zdjęć
