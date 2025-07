Andrzej Chyra wstawił zęba! Znalazł między festiwalami chwilę na zadbanie o siebie

Andrzej Chyra na festiwalowym szlaku

Andrzej Chyra wpadł w prawdziwy, festiwalowy maraton. Najpierw wizytował Malta Festiwal Dominiki Kulczyk w Poznaniu, później Sopot przy okazji festiwalu "Dwa Teatry", a stamtąd udał się do Torunia na międzynarodowy festiwal filmowy BellaTOFIFEST. Tam promował film Xawerego Żuławskiego "Kulej", w którym zagrał boksera i trenera bokserskiego Feliksa "Papę" Stamma.

Podczas "Dwóch Teatrów" w Sopocie paparazzi przyłapali Andrzeja Chyrę na spotkaniu ze znajomymi. Raczył się bezalkoholowym piwem i zaśmiewał wraz z towarzystwem. Fotograf zauważył, że aktorowi... brakuje zęba.

Andrzej Chyra z nowym zębem i uśmiechem

Andrzej Chyra na BellaTOFIFEST był w świetnym nastroju, jak udało nam się ustalić - po Toruniu podróżował na rowerze, który przywiózł ze sobą. Uczęszczał na premiery, spotkania i afterparty, gdzie świetnie się bawił. Między tymi aktywnościami wybrał się też do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie podziwiał aktualną wystawę. To tam z uśmiechem pozował do zdjęć.

Nie dało się nie nie zauważyć, że między jednym, a drugim festiwalem Chyra udał się do dentysty i naprawił swój uśmiech. Z Torunia udał się na kolejny festiwal - Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie. A zaledwie chwilę później na Instagramie chwalił się fotkami z łodzi... Andrzej Chyra jest niezwykle aktywny zawodowo, na szczęście jednak znajduje też czas by zadbać o siebie i swój wygląd. W końcu twarz to jego narzędzie pracy!

