Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski przed ponad dwie dekady uchodzili za idealne artystyczne małżeństwo. Jednak kilka lat temu okazało się, że w plotkach o kryzysie jest sporo prawdy i para ogłosiła rozstanie. Małżonkowie nie rozstali się w zbyt dobrej atmosferze. Do porozumienia nie mogą dojść również podczas rozwodu. Sprawa ciągnie się od czterech lat i końca nie widać.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski: Koniec artystycznego duetu

Anna Jurksztowicz (62 l.) i Krzesimir Dębski (72 l.) przez wiele lat byli postrzegani jako bardzo zgodna i kochająca się para. Wszystko zaczęło się od piosenki "Diamentowy kolczyk", którą kompozytor napisał dla młodziutkiej wówczas gwiazdy estrady. Para pobrała się w 1995 roku i doczekała dwójki dzieci - Marii (ur. 1985) i Radzimira (ur. 1987).

Przez dekady wspólnego życia Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski wielokrotnie ze sobą współpracowali. Są twórcami hitowych piosenek serialowych m.in. do "Rancza" czy "Na dobre i na złe". Długo uchodzili za parę idealną. Do czasu, gdy pojawiły się pierwsze plotki o kryzysie. Małżonkowie początkowo zaprzeczali tym doniesieniom.

Coraz głośniej mówiło się również o tym, że ceniony kompozytor ma słabość do innych kobiet. Ze związku z pewną kontrabasistką miał doczekać się syna. Żona długo wybaczała mu zdrady "dla dobra rodziny". W końcu straciła cierpliwość i powiedziała "dość". W 2021 roku małżonkowie przekazali, że są w separacji. Niedługo po tym Jurksztowicz złożyła pozew rozwodowy.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski: Po czterech latach wciąż bez rozwodu

Chociaż minęły już cztery lata, to sprawa nadal jest w toku. Kolejne rozprawy tylko zaogniają sytuację. Piosenkarka nie chce się zgodzić na rozwód bez orzekania o winie, którą całkowicie obarcza męża. Kompozytor zaprzeczył zarzutom żony i stwierdził, że to on złożył pozew. W sierpniu 2023 roku sąd, ku ich zaskoczeniu, nakazał obojgu mediacje. Ta skończyła się porażką. 

Teraz próbuje odwrócić kota ogonem i udowodnić, że to on jest ofiarą, natomiast obarczyć winą mnie. Nie mogę się w tej sytuacji zgodzić na rozwód bez orzekania o winie. Gdyby zachował się jak dżentelmen i przeprosił nas wszystkich i nasze dzieci, moglibyśmy się rozwieść w sposób cywilizowany, bez tych wszystkich rozpraw - mówiła dwa lata temu w rozmowie z "Faktem".

W pod koniec ubiegłego roku sąd pierwszej instancji wydał wyrok, ale jedna ze stron złożyła apelację. Od tamtej pory minął już kolejny rok, a sprawa nadal nie jest rozwiązana. Jak podaje "Fakt", Sąd Apelacyjny nadal nie wyznaczył kolejnego terminu rozprawy. W świetle prawa Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski nadal pozostają więc małżeństwem.

