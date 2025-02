Anna Kalczyńska z ramówki TVP uciekła do kołdrę! Do tego ciągle myli TVP z TVN

Impreza wydana na cześć wiosennej ramówki TVP zapamiętana zostanie na długo. Wszystko z powodu - delikatnie mówiąc - niezbyt eleganckich strojów niektórych gwiazd. Katarzyna Burzyńska wszystkim zaprezentowała swoje nieco przyciasne majtki, a Agnieszka Dziekan dumnie paradowała w koronkowym staniku. Bartosz Gelner za to borykał się z niesfornymi spodniami, które cały czas spadały mu z pasa. Wszystkich przebiła jednak Anna Mucha ze swoim dekoltem i bardzo wyrazistym makijażem. Na szczęście nie zabrakło także gwiazd, które postawiły na klasyczną elegancję. Zaliczyć do nich można m.in. Martę Manowską, Macieja Orłosia i Annę Kalczyńską. Była dziennikarka TVN niestety dość szybko musiała czmychnąć z ramówki z TVP. Dokąd tak się spieszyła? Okazuje się, że... pod kołdrę. Anna Kalczyńska bowiem na czas imprezy zrobiła sobie krótką przerwę w chorowaniu. Gdy ta dobiegła końca, grzecznie opuściła salę.

W obszernej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z ramówki TVP

Przy okazji prezenterka, która do TVP dołączyła jesienią 2024 roku, zamieściła szczery wpis na Instagramie. Dała w nim do zrozumienia, że ciągle myli jej się TVN z obecnym pracodawcą.

Zmiana logo. Czasami trzeba stanąć na ściance, żeby dotarło, w jakiej stacji się pracuje, bo to moja pierwsza impreza ramówkowa w TVP! Przyznam się Wam po cichu, że do dziś zdarza mi się mylić literki, logując się do poczty. Mało zdjęć, bo uciekłam pod kołdrę kontynuować przerwane chorowanie. Ogromne podziękowanie za ten look mojemu #dreamteam #beautysquad : @pani_make_up @annaszlabun @przemekbrach @violapiekut