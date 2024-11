Anna Lewandowska sprzedaje kalendarze adwentowe za krocie! Te ceny to kosmos

Anna Lewandowska to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Celebrytka ma też głowę do interesów. Doskonale wie, co zrobić, aby jej biznesy rosły w siłę, a na koncie było coraz więcej pieniędzy. Niedawno zaradna Anna wymyśliła, że w związku ze zbliżającymi się świętami będzie sprzedawać kalendarze adwentowe. Ceny są kosmiczne!