Anna Lewandowska doskonale odnalazła się w polskim i zagranicznym show-biznesie. Kobieta od spełnia się jako jedna z najbardziej znanych gwiazd fitnessu. Anna to także zaradna kobieta biznesu. Gwiazda ma własny catering dietetyczny czy linię kosmetyków. Warto również wspomnieć o organizowanych przez nią słynnych obozach treningowych.

Anna Lewandowska organizuje spotkanie z fanami

Anna Lewandowska wpadała niedawno na kolejny pomysł. Gwiazda już 28 września 2024 roku ma zamiar zorganizować Healthy Day we Wrocławiu. Ze strony internetowej dedykowanej temu wydarzeniu można dowiedzieć się, że cała impreza odbędzie się w Hali Stuleci, w której zorganizowany będzie również trening zumby, lekcja bachaty oraz trening z Lewandowską. Kilka godzin takich atrakcji kosztuje bajońskie sumy.

Lewandowska oraz jej zespół przygotowali dla wiernych fanów gwiazdy kilka pakietów. Pierwsza "standardowa" opcja, to koszt od 269 do 299 złotych. Można również wybrać pakiet "premium", za który należy zapłacić od 369 do 399 złotych. W oferowanych przez Annę pakietach znajdziemy także różne gadżety. Płacą wyższą kwotę dostaniemy przekąski, kosmetyki, a także dostęp do aplikacji treningowej. Prócz tego jest też "pierwszeństwo podczas zdjęć z Anną Lewandowską i Healthy Teamem".

Ile kosztuje obóz Anny Lewandowskiej?

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja o tym, ile trzeba zapłacić za obóz Anny Lewandowskiej. Wtedy cena, jaka widniała na stronie internetowej projektu Camp by Ann, to 5250 złotych. Ta kwota miała obejmować zakwaterowanie w japońskich domkach 7-osobowych, wyżywienie, a także dostęp do odnowy biologicznej. Każda z uczestniczek miała otrzymać również pakiet powitalny.

