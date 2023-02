Anna Popek namawia w internecie, aby... wylogować się z sieci!

Wielki upadek Katarzyny Cichopek. To mogło skończyć się tragicznie

Anna Popek namawia do odpoczynku od internetu

"Naprawdę trzeba się regularnie wyłączać z internetowego obiegu" - napisała na Instagramie Anna Popek. Dziennikarka przekonuje, że musimy "wiedzieć co sami czujemy, co myślimy w jakim jesteśmy nastroju gdy nic nas nie pobudza". "Światło błękitne komputerów i smartfonów nie jest dla nas zdrowe, natłok informacji, ciągłe powiadomienia, stała gotowość do odpowiadania rujnują nasz system nerwowy" - napisała Popek. "Pół dnia bez komórki i komputera działa jak detoks dla mózgu. Spróbujcie" - dodała.

Pod postem dziennikarka zamieściła hashtagi: #detoks #socialmediadetox #ilovebooks #balance #worklifebalance #sundayinspiration #takaniedziela #milegodnia. Na zdjęciu widać dziennikarkę, która z odsłoniętym dekoltem popija kawę i czyta książkę.

"To prawda usunąłem FB 2.tyg temu całkiem inne życie więcej czasu i głowa spokojniejsza" - napisał w komentarzach internauta. "Uzależniona jestem od telefonu chyba, zaraz będę się leczyć, a tyle książek na półkach" - czytamy w kolejnym komentarzu.

