Artur Orzech komentuje! Dopiero co został tatą. "Uczucie cudowne". Co z Eurowizją? Już wszystko jasne!

Artur Orzech dopiero co został tatą - już po raz drugi! Dziennikarz TVP, który jednocześnie od ponad 30 lat działa jako komentator Eurowizji, przywitał na świecie kolejnego syna. Czy wobec tego pojawi się na koncercie eurowizyjnym 14 lutego? To wtedy poznamy reprezentanta Polski, który pojedzie do Szwajcarii powalczyć o finał Eurowizji 2025!